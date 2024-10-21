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В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга" - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 21.10.2024 (обновлено: 10:17 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/dron-1979063951.html
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга" - РИА Новости, 21.10.2024
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"
Росгвардия показала кадры поражения БПЛА ВСУ "Баба-Яги" в Курской области точным попаданием из снайперской винтовки. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:26
2024-10-21T10:17
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардия показала кадры поражения БПЛА ВСУ "Баба-Яги" в Курской области точным попаданием из снайперской винтовки. "В ходе выполнения боевой задачи в темное время суток снайпер Росгвардии обнаружил и прицельным выстрелом уничтожил гексакоптер "Баба-Яга" – один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов", - говорится в сообщении ведомства. При помощи беспилотников данного типа украинские боевики планируют существенно замедлить продвижение российских войск, подчеркнули в ведомстве. Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом
https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Уничтожение спецназом Росгвардии гексакоптера "Баба-Яга" в Курской области
Уничтожение спецназом Росгвардии гексакоптера "Баба-Яга" в Курской области
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил дрон ВСУ "Баба-Яга"

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардия показала кадры поражения БПЛА ВСУ "Баба-Яги" в Курской области точным попаданием из снайперской винтовки.
"В ходе выполнения боевой задачи в темное время суток снайпер Росгвардии обнаружил и прицельным выстрелом уничтожил гексакоптер "Баба-Яга" – один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов", - говорится в сообщении ведомства.
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При помощи беспилотников данного типа украинские боевики планируют существенно замедлить продвижение российских войск, подчеркнули в ведомстве.
Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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