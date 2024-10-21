https://ria.ru/20241021/dron-1979063951.html
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга" - РИА Новости, 21.10.2024
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"
Росгвардия показала кадры поражения БПЛА ВСУ "Баба-Яги" в Курской области точным попаданием из снайперской винтовки. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:26
2024-10-21T09:26
2024-10-21T10:17
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардия показала кадры поражения БПЛА ВСУ "Баба-Яги" в Курской области точным попаданием из снайперской винтовки. "В ходе выполнения боевой задачи в темное время суток снайпер Росгвардии обнаружил и прицельным выстрелом уничтожил гексакоптер "Баба-Яга" – один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов", - говорится в сообщении ведомства. При помощи беспилотников данного типа украинские боевики планируют существенно замедлить продвижение российских войск, подчеркнули в ведомстве. Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом
https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html
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курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение спецназом Росгвардии гексакоптера "Баба-Яга" в Курской области
Уничтожение спецназом Росгвардии гексакоптера "Баба-Яга" в Курской области
2024-10-21T09:26
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PT0M59S
РИА Новости
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"
В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил дрон ВСУ "Баба-Яга"