https://ria.ru/20241021/dron-1979063951.html

В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"

В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга" - РИА Новости, 21.10.2024

В Курской области уничтожили украинский дрон "Баба-Яга"

Росгвардия показала кадры поражения БПЛА ВСУ "Баба-Яги" в Курской области точным попаданием из снайперской винтовки. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:26

2024-10-21T09:26

2024-10-21T10:17

специальная военная операция на украине

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардия показала кадры поражения БПЛА ВСУ "Баба-Яги" в Курской области точным попаданием из снайперской винтовки. "В ходе выполнения боевой задачи в темное время суток снайпер Росгвардии обнаружил и прицельным выстрелом уничтожил гексакоптер "Баба-Яга" – один из наиболее опасных беспилотников, состоящих на вооружении неонацистов", - говорится в сообщении ведомства. При помощи беспилотников данного типа украинские боевики планируют существенно замедлить продвижение российских войск, подчеркнули в ведомстве. Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексакоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом

https://ria.ru/20241021/konflikt-1979059624.html

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курская область

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Уничтожение спецназом Росгвардии гексакоптера "Баба-Яга" в Курской области Уничтожение спецназом Росгвардии гексакоптера "Баба-Яга" в Курской области 2024-10-21T09:26 true PT0M59S

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Варвара Скокшина

курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность