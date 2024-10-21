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Полиция назвала причину драки подростков в Омске - РИА Новости, 21.10.2024
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14:27 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/draka-1979121684.html
Полиция назвала причину драки подростков в Омске
Полиция назвала причину драки подростков в Омске - РИА Новости, 21.10.2024
Полиция назвала причину драки подростков в Омске
Драка молодых людей около торгового центра "Мега" в Омске произошла из-за оскорбления в интернете, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:27
2024-10-21T14:27
происшествия
омск
россия
омская область
екатерина мизулина
александр бастрыкин
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Драка молодых людей около торгового центра "Мега" в Омске произошла из-за оскорбления в интернете, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Информация о драке появилась в соцсетях. На видео двое парней дерутся один на один, затем начинается массовая драка и избиение одного из них. "Сотрудники полиции установили всех участников событий. По предварительным данным, днем 19 октября несколько подростков договорились встретиться у торгово-развлекательного центра для разрешения спора, возникшего из-за оскорбления в социальной сети. В результате конфликт завершился рукоприкладством, после чего подростки разошлись по домам. Никто из участников инцидента за медицинской помощью не обращался", - сообщили в пресс-службе. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. В образовательных учреждениях, где учатся подростки, проведут профилактические мероприятия. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с инцидентом. Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУСК по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе проверки по этому факту.
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происшествия, омск, россия, омская область, екатерина мизулина, александр бастрыкин, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Екатерина Мизулина, Александр Бастрыкин, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция назвала причину драки подростков в Омске

Полиция: драка у ТЦ "Мега" в Омске произошла из-за оскорбления в интернете

© Инцидент Омск/TelegramПодростки устроили массовую драку в Омске
Подростки устроили массовую драку в Омске - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Инцидент Омск/Telegram
Подростки устроили массовую драку в Омске
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Драка молодых людей около торгового центра "Мега" в Омске произошла из-за оскорбления в интернете, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Информация о драке появилась в соцсетях. На видео двое парней дерутся один на один, затем начинается массовая драка и избиение одного из них.
"Сотрудники полиции установили всех участников событий. По предварительным данным, днем 19 октября несколько подростков договорились встретиться у торгово-развлекательного центра для разрешения спора, возникшего из-за оскорбления в социальной сети. В результате конфликт завершился рукоприкладством, после чего подростки разошлись по домам. Никто из участников инцидента за медицинской помощью не обращался", - сообщили в пресс-службе.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. В образовательных учреждениях, где учатся подростки, проведут профилактические мероприятия. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с инцидентом. Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУСК по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе проверки по этому факту.
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ПроисшествияОмскРоссияОмская областьЕкатерина МизулинаАлександр БастрыкинЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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