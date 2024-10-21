https://ria.ru/20241021/draka-1979121684.html

Полиция назвала причину драки подростков в Омске

Полиция назвала причину драки подростков в Омске - РИА Новости, 21.10.2024

Полиция назвала причину драки подростков в Омске

Драка молодых людей около торгового центра "Мега" в Омске произошла из-за оскорбления в интернете, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:27

2024-10-21T14:27

2024-10-21T14:27

происшествия

омск

россия

омская область

екатерина мизулина

александр бастрыкин

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Драка молодых людей около торгового центра "Мега" в Омске произошла из-за оскорбления в интернете, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Информация о драке появилась в соцсетях. На видео двое парней дерутся один на один, затем начинается массовая драка и избиение одного из них. "Сотрудники полиции установили всех участников событий. По предварительным данным, днем 19 октября несколько подростков договорились встретиться у торгово-развлекательного центра для разрешения спора, возникшего из-за оскорбления в социальной сети. В результате конфликт завершился рукоприкладством, после чего подростки разошлись по домам. Никто из участников инцидента за медицинской помощью не обращался", - сообщили в пресс-службе. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. В образовательных учреждениях, где учатся подростки, проведут профилактические мероприятия. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с инцидентом. Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУСК по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе проверки по этому факту.

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происшествия, омск, россия, омская область, екатерина мизулина, александр бастрыкин, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)