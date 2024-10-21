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Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно - РИА Новости, 21.10.2024
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Шоубиз
 
21:10 21.10.2024 (обновлено: 22:27 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/dianno-1979202406.html
Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно
Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно - РИА Новости, 21.10.2024
Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно
Бывший фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет, сообщил музыкальный коллектив в соцсети X. РИА Новости, 21.10.2024
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет, сообщил музыкальный коллектив в соцсети X. "Мы глубоко опечалены новостью о том, что сегодня Пол Ди'Анно ушел из жизни. Вклад Пола в Iron Maiden был огромным и помог определить путь, по которому мы идем как группа уже почти 50 лет", — сказано в заявлении. Коллектив Iron Maiden принес соболезнования семье и близким Ди'Анно и отметил, что бывший участник группы занимался музыкой вплоть до последних дней жизни. Пол Ди'Анно был вокалистом группы с 1978 по 1981 год. С его участием записаны многие ранние хиты Iron Maiden. После ухода из коллектива в 1981 году Ди'Анно выступал в нескольких британских группах, например Killers и Praying Mantis.
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iron maiden, в мире
Шоубиз, Iron Maiden, В мире
Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно

Бывший фронтмен группы Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет

© РИА Новости / страница группы Iron Maiden в соцсети ХБывший фронтмен группы Iron Maiden Пол Ди'Анно (справа)
Бывший фронтмен группы Iron Maiden Пол Ди'Анно (справа) - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / страница группы Iron Maiden в соцсети Х
Бывший фронтмен группы Iron Maiden Пол Ди'Анно (справа). Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет, сообщил музыкальный коллектив в соцсети X.
«
"Мы глубоко опечалены новостью о том, что сегодня Пол Ди'Анно ушел из жизни. Вклад Пола в Iron Maiden был огромным и помог определить путь, по которому мы идем как группа уже почти 50 лет", — сказано в заявлении.
Коллектив Iron Maiden принес соболезнования семье и близким Ди'Анно и отметил, что бывший участник группы занимался музыкой вплоть до последних дней жизни.
Пол Ди'Анно был вокалистом группы с 1978 по 1981 год. С его участием записаны многие ранние хиты Iron Maiden. После ухода из коллектива в 1981 году Ди'Анно выступал в нескольких британских группах, например Killers и Praying Mantis.
 
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