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Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно

Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно - РИА Новости, 21.10.2024

Умер бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно

Бывший фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет, сообщил музыкальный коллектив в соцсети X. РИА Новости, 21.10.2024

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший фронтмен британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет, сообщил музыкальный коллектив в соцсети X. "Мы глубоко опечалены новостью о том, что сегодня Пол Ди'Анно ушел из жизни. Вклад Пола в Iron Maiden был огромным и помог определить путь, по которому мы идем как группа уже почти 50 лет", — сказано в заявлении. Коллектив Iron Maiden принес соболезнования семье и близким Ди'Анно и отметил, что бывший участник группы занимался музыкой вплоть до последних дней жизни. Пол Ди'Анно был вокалистом группы с 1978 по 1981 год. С его участием записаны многие ранние хиты Iron Maiden. После ухода из коллектива в 1981 году Ди'Анно выступал в нескольких британских группах, например Killers и Praying Mantis.

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iron maiden, в мире