https://ria.ru/20241021/deti-1979082814.html

В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию

В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию

Многодетные семьи, принимая решение о переезде в Россию, видят именно здесь ситуацию, более безопасную для своих детей, сказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:08

2024-10-21T11:08

2024-10-21T11:08

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многодетные семьи, принимая решение о переезде в Россию, видят именно здесь ситуацию, более безопасную для своих детей, сказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти своих десять детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того, как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, они проследовали в Белоруссию без потери времени на подготовку документов благодаря введенному белорусскими властями безвизовому режиму. "Это наконец-то произошло. Семья доехала... Семьи многодетные, принимая решение переезжать в Россию, видят именно здесь, в стране, которая ведет специальную военную операцию, ситуацию, более безопасную для своих детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, посвященной переезду первой многодетной семьи из Латвии в РФ в рамках проекта "Многодетные деревни". Она рассказала, что недавно было завершено оформление гражданства другой многодетной семьи - французской. "Причиной выезда было то тоталитарное навязывание ценностей, чуждых здравомыслящему человеку", - добавила она. В свою очередь, депутат Мария Бутина рассказала, что для переезда семьи из Латвии были задействованы разные службы: консулы, МИД, пограничная служба. "Сейчас я получаю количество обращений по несколько десятков в день людей, которые интересуются, как переехать в Россию с семьёй, образованием, будучи обеспеченными, потому считают, что Россия - это Ноев ковчег", - добавила Бутина. -0-

https://ria.ru/20241017/latvija-1978463153.html

https://ria.ru/20240714/demografiya-1959512843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, латвия, белоруссия, анна кузнецова, мария бутина, госдума рф, общество