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В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию - РИА Новости, 21.10.2024
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11:08 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/deti-1979082814.html
В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию
В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию - РИА Новости, 21.10.2024
В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию
Многодетные семьи, принимая решение о переезде в Россию, видят именно здесь ситуацию, более безопасную для своих детей, сказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:08
2024-10-21T11:08
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многодетные семьи, принимая решение о переезде в Россию, видят именно здесь ситуацию, более безопасную для своих детей, сказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти своих десять детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того, как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, они проследовали в Белоруссию без потери времени на подготовку документов благодаря введенному белорусскими властями безвизовому режиму. "Это наконец-то произошло. Семья доехала... Семьи многодетные, принимая решение переезжать в Россию, видят именно здесь, в стране, которая ведет специальную военную операцию, ситуацию, более безопасную для своих детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, посвященной переезду первой многодетной семьи из Латвии в РФ в рамках проекта "Многодетные деревни". Она рассказала, что недавно было завершено оформление гражданства другой многодетной семьи - французской. "Причиной выезда было то тоталитарное навязывание ценностей, чуждых здравомыслящему человеку", - добавила она. В свою очередь, депутат Мария Бутина рассказала, что для переезда семьи из Латвии были задействованы разные службы: консулы, МИД, пограничная служба. "Сейчас я получаю количество обращений по несколько десятков в день людей, которые интересуются, как переехать в Россию с семьёй, образованием, будучи обеспеченными, потому считают, что Россия - это Ноев ковчег", - добавила Бутина. -0-
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россия, латвия, белоруссия, анна кузнецова, мария бутина, госдума рф, общество
Россия, Латвия, Белоруссия, Анна Кузнецова, Мария Бутина, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, почему многодетные семьи переезжают в Россию

Кузнецова: семьи, переезжая в Россию, видят здесь безопасную ситуацию для детей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многодетные семьи, принимая решение о переезде в Россию, видят именно здесь ситуацию, более безопасную для своих детей, сказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти своих десять детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения. После того, как у семьи в Латвии забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав, они проследовали в Белоруссию без потери времени на подготовку документов благодаря введенному белорусскими властями безвизовому режиму.
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"Это наконец-то произошло. Семья доехала... Семьи многодетные, принимая решение переезжать в Россию, видят именно здесь, в стране, которая ведет специальную военную операцию, ситуацию, более безопасную для своих детей", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, посвященной переезду первой многодетной семьи из Латвии в РФ в рамках проекта "Многодетные деревни".
Она рассказала, что недавно было завершено оформление гражданства другой многодетной семьи - французской.
"Причиной выезда было то тоталитарное навязывание ценностей, чуждых здравомыслящему человеку", - добавила она.
В свою очередь, депутат Мария Бутина рассказала, что для переезда семьи из Латвии были задействованы разные службы: консулы, МИД, пограничная служба.
"Сейчас я получаю количество обращений по несколько десятков в день людей, которые интересуются, как переехать в Россию с семьёй, образованием, будучи обеспеченными, потому считают, что Россия - это Ноев ковчег", - добавила Бутина. -0-
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