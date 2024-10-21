https://ria.ru/20241021/damask-1979174310.html

В Дамаске автомобиль атаковали ракетой

В Дамаске автомобиль атаковали ракетой - РИА Новости, 21.10.2024

В Дамаске автомобиль атаковали ракетой

Автомобиль в районе Маззе в центре Дамаска атакован направленной ракетой, один человек погиб, пишет сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:35

2024-10-21T18:35

2024-10-21T18:35

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дамаск (город)

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БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль в районе Маззе в центре Дамаска атакован направленной ракетой, один человек погиб, пишет сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом ведомстве. "Машина возле гостиницы "Голден Маззе" взорвалась от попадания направленной ракеты с воздуха. Один человек погиб, еще один получил легкие ранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/siriya-1967924187.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город)