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В Дамаске автомобиль атаковали ракетой
В Дамаске автомобиль атаковали ракетой - РИА Новости, 21.10.2024
В Дамаске автомобиль атаковали ракетой
Автомобиль в районе Маззе в центре Дамаска атакован направленной ракетой, один человек погиб, пишет сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:35
2024-10-21T18:35
2024-10-21T18:35
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БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль в районе Маззе в центре Дамаска атакован направленной ракетой, один человек погиб, пишет сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом ведомстве. "Машина возле гостиницы "Голден Маззе" взорвалась от попадания направленной ракеты с воздуха. Один человек погиб, еще один получил легкие ранения", - говорится в сообщении.
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в мире, дамаск (город)
В Дамаске автомобиль атаковали ракетой
Аль-Ватан: автомобиль в центре Дамаска атакован ракетой, один человек погиб
БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Автомобиль в районе Маззе в центре Дамаска атакован направленной ракетой, один человек погиб, пишет сирийская газета Аль-Ватан со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
"Машина возле гостиницы "Голден Маззе" взорвалась от попадания направленной ракеты с воздуха. Один человек погиб, еще один получил легкие ранения", - говорится в сообщении.