https://ria.ru/20241021/chukotka-1979056446.html

На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер

На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер - РИА Новости, 21.10.2024

На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер

Ураганный ветер скоростью до 33 метров в секунду ожидается на значительной части Чукотки с вечера понедельника, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T07:45

2024-10-21T07:45

2024-10-21T07:45

чукотка

россия

анадырь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Ураганный ветер скоростью до 33 метров в секунду ожидается на значительной части Чукотки с вечера понедельника, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По прогнозу "Чукотское УГМС", 21 октября с 21.00 (12.00 мск) в течение суток на большей части региона ожидается ветер от 8 до 33 м/с. Под действие циклона попадает Анадырь, Анадырский район, Билибинский район, городской округ Эгвекинот, Чукотский район, Провиденский городской округа, городской округ Певек", - говорится в сообщении. Ожидается повышение уровня воды в селе Рыткучи городского округа Певек и на северном побережье Анадырского залива. Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населённых пунктов.

https://ria.ru/20241009/uragan-1977251667.html

чукотка

россия

анадырь

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чукотка, россия, анадырь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх