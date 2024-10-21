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На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер - РИА Новости, 21.10.2024
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07:45 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/chukotka-1979056446.html
На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер
На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер - РИА Новости, 21.10.2024
На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер
Ураганный ветер скоростью до 33 метров в секунду ожидается на значительной части Чукотки с вечера понедельника, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T07:45
2024-10-21T07:45
чукотка
россия
анадырь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Ураганный ветер скоростью до 33 метров в секунду ожидается на значительной части Чукотки с вечера понедельника, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По прогнозу "Чукотское УГМС", 21 октября с 21.00 (12.00 мск) в течение суток на большей части региона ожидается ветер от 8 до 33 м/с. Под действие циклона попадает Анадырь, Анадырский район, Билибинский район, городской округ Эгвекинот, Чукотский район, Провиденский городской округа, городской округ Певек", - говорится в сообщении. Ожидается повышение уровня воды в селе Рыткучи городского округа Певек и на северном побережье Анадырского залива. Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населённых пунктов.
https://ria.ru/20241009/uragan-1977251667.html
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чукотка, россия, анадырь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Чукотка, Россия, Анадырь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
На Чукотке с вечера понедельника ожидается ураганный ветер

МЧС: на большей части Чукотки с вечера понедельника ожидается ураганный ветер

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ окрестностях мыса Аккани в Чукотском районе Чукотского автономного округа
В окрестностях мыса Аккани в Чукотском районе Чукотского автономного округа - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В окрестностях мыса Аккани в Чукотском районе Чукотского автономного округа. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Ураганный ветер скоростью до 33 метров в секунду ожидается на значительной части Чукотки с вечера понедельника, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По прогнозу "Чукотское УГМС", 21 октября с 21.00 (12.00 мск) в течение суток на большей части региона ожидается ветер от 8 до 33 м/с. Под действие циклона попадает Анадырь, Анадырский район, Билибинский район, городской округ Эгвекинот, Чукотский район, Провиденский городской округа, городской округ Певек", - говорится в сообщении.
Ожидается повышение уровня воды в селе Рыткучи городского округа Певек и на северном побережье Анадырского залива.
Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населённых пунктов.
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ЧукоткаРоссияАнадырьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖКХ
 
 
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