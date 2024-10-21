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В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком - РИА Новости, 21.10.2024
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23:01 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/chak-chak-1979214403.html
В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком
В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком - РИА Новости, 21.10.2024
В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком
Один из казанских ресторанов встречает гостей саммита БРИКС большим чак-чаком на входе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:01
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Один из казанских ресторанов встречает гостей саммита БРИКС большим чак-чаком на входе, передаёт корреспондент РИА Новости. Национальный восточный десерт с надписью "БРИКС" стоит в окружении матрешек и флагов стран объединения у входа в одном из популярных ресторанов Казани. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html
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Россия, Казань, Бразилия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком

Один из казанских ресторанов встречает гостей саммита БРИКС чак-чаком на входе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры
XVI саммит БРИКС. Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Один из казанских ресторанов встречает гостей саммита БРИКС большим чак-чаком на входе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Национальный восточный десерт с надписью "БРИКС" стоит в окружении матрешек и флагов стран объединения у входа в одном из популярных ресторанов Казани.
Вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана про меню для гостей саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Казани рассказали о меню для гостей саммита БРИКС
20 октября, 12:05
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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РоссияКазаньБразилияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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