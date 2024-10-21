https://ria.ru/20241021/chak-chak-1979214403.html

В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком

В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком - РИА Новости, 21.10.2024

В Казани гостей саммита БРИКС встретили большим чак-чаком

Один из казанских ресторанов встречает гостей саммита БРИКС большим чак-чаком на входе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:01

2024-10-21T23:01

2024-10-21T23:01

россия

казань

бразилия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979214266_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_ce21595853027e55d8094ba37192c840.jpg

КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Один из казанских ресторанов встречает гостей саммита БРИКС большим чак-чаком на входе, передаёт корреспондент РИА Новости. Национальный восточный десерт с надписью "БРИКС" стоит в окружении матрешек и флагов стран объединения у входа в одном из популярных ресторанов Казани. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html

https://ria.ru/20241020/briks-1978965602.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, бразилия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году