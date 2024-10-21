https://ria.ru/20241021/byudzhet-1979080403.html

Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета

Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета - РИА Новости, 21.10.2024

Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. На... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:47

2024-10-21T10:47

2024-10-21T10:47

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 октября. Документ внесен правительством России. Проект трехлетнего бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. Прогноз позволяет сформировать устойчивый бюджет и достичь поставленных президентом России целей и задач, говорил при его обсуждении на заседании бюджетного комитета министр экономического развития Максим Решетников. Ключевыми приоритетами проекта бюджета является выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. Несмотря на все сложности бюджета, исполнение социальных обязательств предусмотрено в полном объеме, подчеркивал в ходе его обсуждения министр финансов Антон Силуанов. Значительный объем средств, по его словам, предусматривается на финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальных гарантий семей участников специальной военной операции. В большем, чем в предыдущие годы, объеме выделяется и средств для обеспечения технологической независимости и технологического лидерства РФ, отмечал министр. Счетная палата РФ, по словам ее председателя Бориса Ковальчука, считает проект бюджета сбалансированным, учитывающим интересы национальной обороны и безопасности и предусматривающим финансирование всех национальных проектов и задач, поставленных президентом. Он также подчеркивал, что крайне важно, бюджет внесен в полном соответствии с бюджетным правилом. Проект бюджета сформирован по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% к ВВП) соответственно. Таким образом, предполагается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные внутренние заимствования, при этом использование ФНБ на его покрытие не планируется. Основные параметры проекта бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, в 2027 году – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%.

https://ria.ru/20241012/byudzhet-1977702251.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, максим решетников, антон силуанов, борис ковальчук, госдума рф