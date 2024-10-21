Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/byudzhet-1979080403.html
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета - РИА Новости, 21.10.2024
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. На... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:47
2024-10-21T10:47
экономика
россия
максим решетников
антон силуанов
борис ковальчук
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 октября. Документ внесен правительством России. Проект трехлетнего бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. Прогноз позволяет сформировать устойчивый бюджет и достичь поставленных президентом России целей и задач, говорил при его обсуждении на заседании бюджетного комитета министр экономического развития Максим Решетников. Ключевыми приоритетами проекта бюджета является выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. Несмотря на все сложности бюджета, исполнение социальных обязательств предусмотрено в полном объеме, подчеркивал в ходе его обсуждения министр финансов Антон Силуанов. Значительный объем средств, по его словам, предусматривается на финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальных гарантий семей участников специальной военной операции. В большем, чем в предыдущие годы, объеме выделяется и средств для обеспечения технологической независимости и технологического лидерства РФ, отмечал министр. Счетная палата РФ, по словам ее председателя Бориса Ковальчука, считает проект бюджета сбалансированным, учитывающим интересы национальной обороны и безопасности и предусматривающим финансирование всех национальных проектов и задач, поставленных президентом. Он также подчеркивал, что крайне важно, бюджет внесен в полном соответствии с бюджетным правилом. Проект бюджета сформирован по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% к ВВП) соответственно. Таким образом, предполагается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные внутренние заимствования, при этом использование ФНБ на его покрытие не планируется. Основные параметры проекта бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, в 2027 году – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%.
https://ria.ru/20241012/byudzhet-1977702251.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978776640.html
https://ria.ru/20241020/rosstat-1978946364.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников, антон силуанов, борис ковальчук, госдума рф
Экономика, Россия, Максим Решетников, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Госдума РФ
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета

Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета до 2027 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 октября.
Документ внесен правительством России. Проект трехлетнего бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. Прогноз позволяет сформировать устойчивый бюджет и достичь поставленных президентом России целей и задач, говорил при его обсуждении на заседании бюджетного комитета министр экономического развития Максим Решетников.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Бюджет может получить часть остатков средств от проектов с участием МФО
12 октября, 02:14
Ключевыми приоритетами проекта бюджета является выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. Несмотря на все сложности бюджета, исполнение социальных обязательств предусмотрено в полном объеме, подчеркивал в ходе его обсуждения министр финансов Антон Силуанов.
Значительный объем средств, по его словам, предусматривается на финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальных гарантий семей участников специальной военной операции. В большем, чем в предыдущие годы, объеме выделяется и средств для обеспечения технологической независимости и технологического лидерства РФ, отмечал министр.
Счетная палата РФ, по словам ее председателя Бориса Ковальчука, считает проект бюджета сбалансированным, учитывающим интересы национальной обороны и безопасности и предусматривающим финансирование всех национальных проектов и задач, поставленных президентом. Он также подчеркивал, что крайне важно, бюджет внесен в полном соответствии с бюджетным правилом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин назвал самую крупную экономику мира
18 октября, 16:40
Проект бюджета сформирован по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% к ВВП) соответственно.
Таким образом, предполагается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные внутренние заимствования, при этом использование ФНБ на его покрытие не планируется. Основные параметры проекта бюджета определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, в 2027 году – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%.
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
20 октября, 07:12
 
ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковАнтон СилуановБорис КовальчукГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала