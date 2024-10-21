https://ria.ru/20241021/bumbatl-1979101424.html
В Подмосковье стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры
В Подмосковье стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры - РИА Новости, 21.10.2024
В Подмосковье стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры
На территории Подмосковья стартовал пятый сезон акции "БумБатл", второй год подряд масштабный экологический проект проходит под эгидой Всероссийского... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:50
2024-10-21T12:50
2024-10-21T14:31
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На территории Подмосковья стартовал пятый сезон акции "БумБатл", второй год подряд масштабный экологический проект проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" в поддержку нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба регионального правительства. Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. "По итогам акции прошлого года наш регион заслуженно занял 1 место в России по сбору макулатуры. Большинство жителей ответственно подходят к раздельному сбору отходов — так, уже много лет в Подмосковье реализуется программа "Два бака". Благодаря просветительской деятельности со стороны правительства Московской области, в том числе проведению подобных акций, увеличивается количество заинтересованных в экологической повестке участников. В этом году мы подключили к сбору макулатуры школы, детские сады, молодежные центры и 48 площадок "Мегабак". Собранное сырье поступит переработчикам макулатуры, для производства новой продукции. К транспортировке подключены все наши региональные операторы", — сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Реализацией федерального проекта на территории Подмосковья занимается министерство информации и молодежной политики области, министерство образования по региону, министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также министерство физической культуры и спорта области. "Этим летом наши волонтеры Подмосковья совместно с активистами "Экосистемы" привели в порядок территорию старинной усадьбы Марьино, и вот ребята снова участвуют вместе в большом федеральном проекте по сбору макулатуры "БумБатл". В регионе будут открыты более 60 пунктов приемов бумаги", — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Присоединиться к проекту может каждый житель. Побороться за лучший результат можно и семьей – в Год семьи для этого появилась отдельная номинация. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций. Принять участие в акции очень просто — необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф, указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, взвесить, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Акция продлится с 21 октября по 10 ноября.
https://ria.ru/20240918/aktsiya-1973412422.html
https://ria.ru/20240806/putin-1964361055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия
Московская область (Подмосковье), Россия, Новости Подмосковья
В Подмосковье стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры
В Подмосковье стартовал пятый сезон акции по сбору макулатуры "БумБатл"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На территории Подмосковья стартовал пятый сезон акции "БумБатл", второй год подряд масштабный экологический проект проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" в поддержку нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.
"По итогам акции прошлого года наш регион заслуженно занял 1 место в России по сбору макулатуры. Большинство жителей ответственно подходят к раздельному сбору отходов — так, уже много лет в Подмосковье
реализуется программа "Два бака". Благодаря просветительской деятельности со стороны правительства Московской области, в том числе проведению подобных акций, увеличивается количество заинтересованных в экологической повестке участников. В этом году мы подключили к сбору макулатуры школы, детские сады, молодежные центры и 48 площадок "Мегабак". Собранное сырье поступит переработчикам макулатуры, для производства новой продукции. К транспортировке подключены все наши региональные операторы", — сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Реализацией федерального проекта на территории Подмосковья занимается министерство информации и молодежной политики области, министерство образования по региону, министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также министерство физической культуры и спорта области.
"Этим летом наши волонтеры Подмосковья совместно с активистами "Экосистемы" привели в порядок территорию старинной усадьбы Марьино, и вот ребята снова участвуют вместе в большом федеральном проекте по сбору макулатуры "БумБатл". В регионе будут открыты более 60 пунктов приемов бумаги", — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Присоединиться к проекту может каждый житель. Побороться за лучший результат можно и семьей – в Год семьи для этого появилась отдельная номинация. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.
Принять участие в акции очень просто — необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф, указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, взвесить, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.
Акция продлится с 21 октября по 10 ноября.