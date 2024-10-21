https://ria.ru/20241021/bron-1979193829.html

Украинская бизнес-ассоциация призвала продлить бронь от мобилизации

Украинская бизнес-ассоциация призвала продлить бронь от мобилизации - РИА Новости, 21.10.2024

Украинская бизнес-ассоциация призвала продлить бронь от мобилизации

Украинская организация "Европейская бизнес-ассоциация" призвала кабинет министров продлить для работников предприятий бронь от мобилизации еще на два месяца,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:17

2024-10-21T20:17

2024-10-21T20:17

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинская организация "Европейская бизнес-ассоциация" призвала кабинет министров продлить для работников предприятий бронь от мобилизации еще на два месяца, говорится в заявлении ассоциации. Ранее украинские СМИ сообщили, что на Украине проведут аудит предприятий, имеющих статус критически важных, из-за резкого увеличения числа имеющих бронь от мобилизации. Украинское издание The Page 9 октября сообщало, что кабмин Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября в связи с запланированным аудитом предприятий, получивших право на бронирование. Позднее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что приостановка бронирования от мобилизации связана с тем, что Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек от мобилизации. Издание "Страна.ua" 20 октября сообщало, что украинское государственное приложение "Дия" (укр. "Действие") закрыло услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей. "Бизнес обеспокоен отсутствием официальной коммуникации, ведь это подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество. Также возникают вопросы о законности приостановления… Европейская бизнес-ассоциация получила многочисленные обращения от бизнеса... Как временное решение компании предлагают автоматически продлить действующие бронирования на 60 дней для критических сотрудников", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ассоциации. В организации заявили, что надеются на возобновление диалога с властями относительно процессов бронирования и учета обратной связи от бизнеса при принятии таких важных решений. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский