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Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным - РИА Новости, 21.10.2024
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21:58 21.10.2024 (обновлено: 22:30 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/briks-1979207655.html
Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным
Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным - РИА Новости, 21.10.2024
Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным
Зарубежные и российские участники научно-образовательного конгресса БРИКС по экологии и вопросам изменения климата, который прошел на федеральной территории... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:58
2024-10-21T22:30
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СИРИУС, 21 окт - РИА Новости. Зарубежные и российские участники научно-образовательного конгресса БРИКС по экологии и вопросам изменения климата, который прошел на федеральной территории Сириус, предложили его сделать традиционным, рассказала РИА Новости исполнительный директор международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Елена Гершелис. Конгресс проходил с 20 по 21 октября на федеральной территории впервые, мероприятие организовано университетом "Сириус", который создан по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году. Программа конгресса состояла из выступлений зарубежных участников - экспертов и представителей бизнеса из стран БРИКС. Образовательная часть мероприятия стала приоритетной. В преддверии конгресса состоялась Молодежная климатическая неделя для студентов и молодых ученых. Она состояла из школы конференции "Молодежная школа международных переговоров: вопросы изменения климата" и двух образовательных программ "Искусственный интеллект в науках о климате, Климатическая система Земли: диагностика, моделирование и прогноз. "Участники... из стран БРИКС, предложили сделать конгресс традиционным и мы солидарны с предложением", - сказала Гершелис. Значимость данного мероприятия также отметила председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева, она высказала намерение возглавить климатическую повестку, а также призвала ученых из стран БРИКС к совместной работе по привлечению молодёжи в вопросы изменения климата, которая может быть достигнута за счет грантовой программы, созданной в Сириусе. Формирование крепкой кадровой системы в экологической области также отметил посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам климата Сергей Кононученко. По его словам, страны БРИКС должны задуматься о комплексной и непротиворечивой позиции по климатическим вопросам, чтобы иметь возможность выступать перед Западом, который до настоящего времени задает тренды в этой области. Как пояснили РИА Новости в отделе коммуникаций научного парка Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ, участник конгресса в Сириусе), университет намерен разрабатывать биоудобрения на местном уровне – в Бразилии, но не прочь воспользоваться опытом России. Заинтересованность в сотрудничестве с РФ также отметили представители стран из Ирана, Индии. Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам климата впервые проводится в Сириусе. Цель форума - совместная проработка проектов участников стран БРИКС, привлечение молодых ученых в область экологических наук. Организатором конгресса стал Научно-технологический университет "Сириус".
https://ria.ru/20241020/mid-1978982295.html
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россия, земля, рио-де-жанейро (город), владимир путин, елена шмелева, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Земля, Рио-де-Жанейро (город), Владимир Путин, Елена Шмелева, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным

Участники первого конгресса по климату БРИКС предложили сделать его постоянным

© Фото : СириусНаучно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата в Сириусе
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата в Сириусе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Сириус
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата в Сириусе
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СИРИУС, 21 окт - РИА Новости. Зарубежные и российские участники научно-образовательного конгресса БРИКС по экологии и вопросам изменения климата, который прошел на федеральной территории Сириус, предложили его сделать традиционным, рассказала РИА Новости исполнительный директор международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Елена Гершелис.
Конгресс проходил с 20 по 21 октября на федеральной территории впервые, мероприятие организовано университетом "Сириус", который создан по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году. Программа конгресса состояла из выступлений зарубежных участников - экспертов и представителей бизнеса из стран БРИКС. Образовательная часть мероприятия стала приоритетной. В преддверии конгресса состоялась Молодежная климатическая неделя для студентов и молодых ученых. Она состояла из школы конференции "Молодежная школа международных переговоров: вопросы изменения климата" и двух образовательных программ "Искусственный интеллект в науках о климате, Климатическая система Земли: диагностика, моделирование и прогноз.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
БРИКС нужна непротиворечивая позиция по климату, заявили в МИД
20 октября, 14:11
«
"Участники... из стран БРИКС, предложили сделать конгресс традиционным и мы солидарны с предложением", - сказала Гершелис.
Значимость данного мероприятия также отметила председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева, она высказала намерение возглавить климатическую повестку, а также призвала ученых из стран БРИКС к совместной работе по привлечению молодёжи в вопросы изменения климата, которая может быть достигнута за счет грантовой программы, созданной в Сириусе. Формирование крепкой кадровой системы в экологической области также отметил посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам климата Сергей Кононученко. По его словам, страны БРИКС должны задуматься о комплексной и непротиворечивой позиции по климатическим вопросам, чтобы иметь возможность выступать перед Западом, который до настоящего времени задает тренды в этой области. Как пояснили РИА Новости в отделе коммуникаций научного парка Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ, участник конгресса в Сириусе), университет намерен разрабатывать биоудобрения на местном уровне – в Бразилии, но не прочь
воспользоваться опытом России. Заинтересованность в сотрудничестве с РФ также отметили представители стран из Ирана, Индии.
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам климата впервые проводится в Сириусе. Цель форума - совместная проработка проектов участников стран БРИКС, привлечение молодых ученых в область экологических наук. Организатором конгресса стал Научно-технологический университет "Сириус".
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Сириус может возглавить климатическую повестку, считает эксперт
20 октября, 12:28
 
РоссияЗемляРио-де-Жанейро (город)Владимир ПутинЕлена ШмелеваБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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