https://ria.ru/20241021/briks-1979207655.html

Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным

Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным - РИА Новости, 21.10.2024

Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным

Зарубежные и российские участники научно-образовательного конгресса БРИКС по экологии и вопросам изменения климата, который прошел на федеральной территории... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:58

2024-10-21T21:58

2024-10-21T22:30

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саммит брикс в казани в 2024 году

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СИРИУС, 21 окт - РИА Новости. Зарубежные и российские участники научно-образовательного конгресса БРИКС по экологии и вопросам изменения климата, который прошел на федеральной территории Сириус, предложили его сделать традиционным, рассказала РИА Новости исполнительный директор международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Елена Гершелис. Конгресс проходил с 20 по 21 октября на федеральной территории впервые, мероприятие организовано университетом "Сириус", который создан по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году. Программа конгресса состояла из выступлений зарубежных участников - экспертов и представителей бизнеса из стран БРИКС. Образовательная часть мероприятия стала приоритетной. В преддверии конгресса состоялась Молодежная климатическая неделя для студентов и молодых ученых. Она состояла из школы конференции "Молодежная школа международных переговоров: вопросы изменения климата" и двух образовательных программ "Искусственный интеллект в науках о климате, Климатическая система Земли: диагностика, моделирование и прогноз. "Участники... из стран БРИКС, предложили сделать конгресс традиционным и мы солидарны с предложением", - сказала Гершелис. Значимость данного мероприятия также отметила председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева, она высказала намерение возглавить климатическую повестку, а также призвала ученых из стран БРИКС к совместной работе по привлечению молодёжи в вопросы изменения климата, которая может быть достигнута за счет грантовой программы, созданной в Сириусе. Формирование крепкой кадровой системы в экологической области также отметил посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам климата Сергей Кононученко. По его словам, страны БРИКС должны задуматься о комплексной и непротиворечивой позиции по климатическим вопросам, чтобы иметь возможность выступать перед Западом, который до настоящего времени задает тренды в этой области. Как пояснили РИА Новости в отделе коммуникаций научного парка Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ, участник конгресса в Сириусе), университет намерен разрабатывать биоудобрения на местном уровне – в Бразилии, но не прочь воспользоваться опытом России. Заинтересованность в сотрудничестве с РФ также отметили представители стран из Ирана, Индии. Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам климата впервые проводится в Сириусе. Цель форума - совместная проработка проектов участников стран БРИКС, привлечение молодых ученых в область экологических наук. Организатором конгресса стал Научно-технологический университет "Сириус".

https://ria.ru/20241020/mid-1978982295.html

https://ria.ru/20241020/sirius-1978973938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, земля, рио-де-жанейро (город), владимир путин, елена шмелева, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году