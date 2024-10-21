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Путин и Аббас обсудят двустроннее сотрудничество и Ближний Восток на БРИКС
Путин и Аббас обсудят двустроннее сотрудничество и Ближний Восток на БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Путин и Аббас обсудят двустроннее сотрудничество и Ближний Восток на БРИКС
Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас на полях саммита БРИКС обсудят двустороннее сотрудничество и ближневосточную проблематику,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:05
2024-10-21T19:05
2024-10-21T19:14
политика
ближний восток
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
махмуд аббас
палестина
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас на полях саммита БРИКС обсудят двустороннее сотрудничество и ближневосточную проблематику, сообщила в понедельник пресс-служба президента РФ."Двадцать четвертого октября "на полях" XVI саммита БРИКС в городе Казани состоится беседа президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ее ходе имеется в виду продолжить начатый в августе с.г. в Москве диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также ближневосточной проблематики", - говорится в сообщении.Последнему, как отмечается, Россия традиционно уделяет приоритетное внимание, в том числе в рамках своего председательства в БРИКС.
https://ria.ru/20241020/putin-1979017546.html
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Политика, Ближний Восток, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Махмуд Аббас, Палестина, Владимир Путин
Путин и Аббас обсудят двустроннее сотрудничество и Ближний Восток на БРИКС
Путин и Аббас обсудят сотрудничество и Ближний Восток на саммите БРИКС в Казани