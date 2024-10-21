https://ria.ru/20241021/briks-1979103340.html
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите - РИА Новости, 21.10.2024
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите
Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:01
2024-10-21T13:01
2024-10-21T13:05
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
казань
владимир путин
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979067937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f62839f95fdf6c7bfc8d783853b6bd64.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 22-24 октября президент России Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для объединения категории "государств-партнеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241019/putin-1978913196.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979067937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0234b0d03e89b3949ff84b92c286d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, казань, владимир путин, саммит брикс
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите в Казани