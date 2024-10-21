https://ria.ru/20241021/briks-1979103340.html

Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите

Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите - РИА Новости, 21.10.2024

Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите

Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:01

2024-10-21T13:01

2024-10-21T13:05

брикс

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казань

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саммит брикс

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 22-24 октября президент России Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для объединения категории "государств-партнеров", - говорится в сообщении.

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