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Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите - РИА Новости, 21.10.2024
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13:01 21.10.2024 (обновлено: 13:05 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/briks-1979103340.html
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите - РИА Новости, 21.10.2024
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите
Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:01
2024-10-21T13:05
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
казань
владимир путин
саммит брикс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 22-24 октября президент России Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для объединения категории "государств-партнеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241019/putin-1978913196.html
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БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС
Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите

Лидеры БРИКС обсудят возможное расширение объединения на саммите в Казани

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРепетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля
Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 22-24 октября президент России Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
"Особое внимание будет уделено проблематике возможного расширения БРИКС через планируемое учреждение новой для объединения категории "государств-партнеров", - говорится в сообщении.
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