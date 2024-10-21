https://ria.ru/20241021/briks-1979102925.html

В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС

В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС, сообщает пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:00

2024-10-21T13:00

2024-10-21T13:03

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС, сообщает пресс-службе Кремля.Отмечается, что 22-24 октября Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Президент Российской Федерации проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241021/briks-1979103340.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, владимир путин