https://ria.ru/20241021/briks-1979102925.html
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС, сообщает пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:00
2024-10-21T13:00
2024-10-21T13:03
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС, сообщает пресс-службе Кремля.Отмечается, что 22-24 октября Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Президент Российской Федерации проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241021/briks-1979103340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Владимир Путин
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Путин проведет встречи почти со всеми лидерами, которые посетят саммит БРИКС