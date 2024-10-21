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В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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13:00 21.10.2024 (обновлено: 13:03 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/briks-1979102925.html
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС, сообщает пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:00
2024-10-21T13:03
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС, сообщает пресс-службе Кремля.Отмечается, что 22-24 октября Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Президент Российской Федерации проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241021/briks-1979103340.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Владимир Путин
В Кремле анонсировали встречи Путина с мировыми лидерами на саммите БРИКС

Путин проведет встречи почти со всеми лидерами, которые посетят саммит БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит БРИКС, сообщает пресс-службе Кремля.
Отмечается, что 22-24 октября Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, который проводится российским председательством под девизом: "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
"Президент Российской Федерации проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите", - говорится в сообщении.
Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреВладимир Путин
 
 
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