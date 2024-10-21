https://ria.ru/20241021/briks-1979083010.html
Мэр Казани оценил работу Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+
Мэр Казани оценил работу Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ - РИА Новости, 21.10.2024
Мэр Казани оценил работу Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+
Работа в формате Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, где каждый имеет право на свой голос и уважительное отношение, вызывает интерес во многих странах, РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:11
2024-10-21T11:11
2024-10-21T11:11
казань
россия
юго-восточная азия
ильсур метшин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Работа в формате Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, где каждый имеет право на свой голос и уважительное отношение, вызывает интерес во многих странах, сообщил в интервью РИА Новости мэр Казани Ильсур Метшин. "На учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ этим летом в Россию приехали порядка 200 делегатов с разных континентов: от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки, представляющих интересы 2,6 миллиарда жителей планеты. Главная идея нашей ассоциации заключается в том, что каждый город имеет право на собственный голос, свою уникальность и неповторимость, на уважительное отношение со стороны мирового сообщества", - сказал Метшин. Он уточнил, что члены ассоциации стремятся совместно, помогая друг другу, выработать стратегии по преодолению стоящих перед городами серьезных вызовов. Среди них решение экологических и социальных проблем, повышение качества городской среды, инклюзия, внедрение цифровых решений в управленческие практики, развитие диалога с разными городскими сообществами и многое другое. "Обмен лучшими практиками, идеями, инновациями и культурными проектами, развитие взаимопонимания, стремление к справедливому многополярному миру – это путь ко всеобщему процветанию. Работа в таком формате вызывает интерес во многих странах", - отметил мэр Казани, возглавляющий ассоциацию. Метшин напомнил, что в сентябре в Казани прошел Первый литературный форум БРИКС, на котором было предложено создать международный союз литераторов стран БРИКС+. Ранее была создана ассоциация архитекторов стран БРИКС для налаживания международного обмена опытом и лучшими практиками в этой сфере. Участники международного форума Kazan Digital Week предложили создать группу Smart City БРИКС. В рамках созданной ассоциации, по его словам, поступают и другие интересные предложения. "Планируем их рассмотреть на совете директоров, который пройдет 31 октября, после саммита глав государств БРИКС", - уточнил Метшин. Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+ была создана в июне 2024 года, она стала одним из крупнейших в мире объединений городов. Возглавил ассоциацию мэр Казани Ильсур Метшин. Вступить в нее могут муниципалитеты из всех заинтересованных государств. В рамках ассоциации запущен сайт обмена практиками решения различных городских проблем.
https://ria.ru/20241021/sammit-1979072445.html
https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html
https://ria.ru/20240815/kazan-1966391183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, юго-восточная азия, ильсур метшин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, Россия, Юго-Восточная Азия, Ильсур Метшин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Мэр Казани оценил работу Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+
Мэр Казани Метшин: работа в формате БРИКС+ вызывает интерес во многих странах
КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Работа в формате Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, где каждый имеет право на свой голос и уважительное отношение, вызывает интерес во многих странах, сообщил в интервью РИА Новости мэр Казани Ильсур Метшин.
"На учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ этим летом в Россию
приехали порядка 200 делегатов с разных континентов: от Юго-Восточной Азии
до Латинской Америки
, представляющих интересы 2,6 миллиарда жителей планеты. Главная идея нашей ассоциации заключается в том, что каждый город имеет право на собственный голос, свою уникальность и неповторимость, на уважительное отношение со стороны мирового сообщества", - сказал Метшин.
Он уточнил, что члены ассоциации стремятся совместно, помогая друг другу, выработать стратегии по преодолению стоящих перед городами серьезных вызовов. Среди них решение экологических и социальных проблем, повышение качества городской среды, инклюзия, внедрение цифровых решений в управленческие практики, развитие диалога с разными городскими сообществами и многое другое.
"Обмен лучшими практиками, идеями, инновациями и культурными проектами, развитие взаимопонимания, стремление к справедливому многополярному миру – это путь ко всеобщему процветанию. Работа в таком формате вызывает интерес во многих странах", - отметил мэр Казани, возглавляющий ассоциацию.
Метшин напомнил, что в сентябре в Казани прошел Первый литературный форум БРИКС, на котором было предложено создать международный союз литераторов стран БРИКС+. Ранее была создана ассоциация архитекторов стран БРИКС для налаживания международного обмена опытом и лучшими практиками в этой сфере. Участники международного форума Kazan Digital Week предложили создать группу Smart City БРИКС. В рамках созданной ассоциации, по его словам, поступают и другие интересные предложения.
"Планируем их рассмотреть на совете директоров, который пройдет 31 октября, после саммита глав государств БРИКС", - уточнил Метшин.
Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+ была создана в июне 2024 года, она стала одним из крупнейших в мире объединений городов. Возглавил ассоциацию мэр Казани Ильсур Метшин. Вступить в нее могут муниципалитеты из всех заинтересованных государств. В рамках ассоциации запущен сайт обмена практиками решения различных городских проблем.