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Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы

Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы - РИА Новости, 21.10.2024

Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы головы, на фото он выглядит бодро, следует из публикации главы... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:15

2024-10-21T19:15

2024-10-21T20:34

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алексей лабецкий

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы головы, на фото он выглядит бодро, следует из публикации главы государства в X."Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни", — написал президент под опубликованной фотографией.В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видео-конференц-связи.Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241021/briks-1979162458.html

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