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Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы - РИА Новости, 21.10.2024
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19:15 21.10.2024 (обновлено: 20:34 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/braziliya-1979184109.html
Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы
Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы головы, на фото он выглядит бодро, следует из публикации главы... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:15
2024-10-21T20:34
бразилия
в мире
казань
луис инасиу лула да силва
россия
алексей лабецкий
саммит брикс в казани в 2024 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы головы, на фото он выглядит бодро, следует из публикации главы государства в X."Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни", — написал президент под опубликованной фотографией.В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видео-конференц-связи.Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241021/briks-1979162458.html
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бразилия, в мире, казань, луис инасиу лула да силва, россия, алексей лабецкий, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс
Бразилия, В мире, Казань, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, Алексей Лабецкий, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС
Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы

Президент Бразилии Лула да Силва опубликовал первое фото после травмы головы

© Фото : Ricardo StuckertПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Ricardo Stuckert
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал первое фото после полученной травмы головы, на фото он выглядит бодро, следует из публикации главы государства в X.
"Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни", — написал президент под опубликованной фотографией.
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Вчера, 17:40
В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видео-конференц-связи.
Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.
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БразилияВ миреКазаньЛуис Инасиу Лула да СилваРоссияАлексей ЛабецкийСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКС
 
 
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