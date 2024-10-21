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В Брянской области силы ПВО уничтожили третий по счету БПЛА, жертв нет
В Брянской области силы ПВО уничтожили третий по счету БПЛА, жертв нет - РИА Новости, 21.10.2024
В Брянской области силы ПВО уничтожили третий по счету БПЛА, жертв нет
Еще один украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:35
2024-10-21T06:35
2024-10-21T06:49
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происшествия
космос - риа наука
брянская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее в понедельник губернатор сообщил об одном сбитом БПЛА над Брянской областью. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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происшествия, космос - риа наука, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Космос - РИА Наука, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области силы ПВО уничтожили третий по счету БПЛА, жертв нет
Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, жертв нет