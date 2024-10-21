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В Москве в преддверии зимы промыли более 1,1 тысячи памятников - РИА Новости, 21.10.2024
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11:56 21.10.2024
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В Москве в преддверии зимы промыли более 1,1 тысячи памятников
В Москве в преддверии зимы промыли более 1,1 тысячи памятников - РИА Новости, 21.10.2024
В Москве в преддверии зимы промыли более 1,1 тысячи памятников
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:56
2024-10-21T11:56
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петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к зиме провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели. "Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", - уточнил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
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петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве в преддверии зимы промыли более 1,1 тысячи памятников

Бирюков: в Москве в преддверии зимы промыли более 1,1 тысячи памятников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПромывка памятника В. В. Маяковскому на Триумфальной площади в Москве
Промывка памятника В. В. Маяковскому на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Промывка памятника В. В. Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к зиме провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
"Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", - уточнил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
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