https://ria.ru/20241021/biometriya-1894518110.html

Отказ от биометрии: как удалить свои данные и стоит ли это делать

Отказ от биометрии в МФЦ: как написать заявление, закон и в чем подвох биометрических данных

Отказ от биометрии: как удалить свои данные и стоит ли это делать

Биометрия– это идентификация человека по уникальным биологическим и поведенческим характеристикам, она сдается гражданином добровольно и отказаться от ее... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:23

2024-10-21T15:23

2024-10-21T15:23

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госуслуги

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Биометрия– это идентификация человека по уникальным биологическим и поведенческим характеристикам, она сдается гражданином добровольно и отказаться от ее предоставления можно в любой момент – это право закреплено в законе. Как узнать, есть ли биометрические данные в системе и оформить отказ от их сбора, хранения и размещения, сроки обращения в МФЦ и необходимые документы, – в материале РИА Новости.Отказ от биометрии в МФЦС 1 июня 2023 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.03.2023 № 478 все желающие могут отказаться от сбора и размещения своих биометрических персональных данных или данных тех людей, законными представителями которых они выступают."Сделать это можно в определенных случаях, например, если у вас есть медицинские противопоказания или религиозные убеждения, противоречащие использованию таких данных", – говорит Максим Оганов, бизнес-консультант, автор проекта "Oganov.Consulting".Конкретных сроков, ограничивающих возможность гражданина подать отказ от сбора биометрии, нет.Регулирующий закон и изменения с 1 сентября 2023С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 572-ФЗ от 29.12.2022 года "О биометрической системе государственной и муниципальной службы в Российской Федерации". Вся биометрия россиян обрабатывается и хранится в Единой биометрической системе (ЕБС) страны. Биометрический шаблон не содержит персональных данных (ФИО, паспортные данные, СНИЛС)."Кредитные организации заранее уведомили своих клиентов о том, что до 30 сентября 2023 года биометрия будет передана ЕБС, оператором которой назначен Ростелеком. До 1 сентября люди могли написать отказ от передачи и использования биометрии, обратившись в свой банк. Теперь сделать это можно на портале "Госуслуги" в разделе "Биометрия" или обратиться в МФЦ с паспортом и написать соответствующее заявление", – комментирует Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру".Можно ли отказаться от предоставления и в чем подвохВ России биометрия сдается добровольно, поэтому граждане могут быть зарегистрированы в ЕБС только с их согласия и отказаться от размещения этих данных можно в любой момент. Ирина Андриевская поясняет, что люди, сдавшие биометрию, могут обратиться с заявлением на "Госуслуги" или в МФЦ и направить оператору Единой биометрической системы "требование о блокировании, об удалении, уничтожении биометрических персональных данных". Получив такое заявление, оператор ЕБС (ранее аккредитованный банк, ЦБ, другой уполномоченный законом орган) блокируют, удаляют, уничтожают данные."Коммерческим организациям сейчас запрещено собирать биометрию. Не могут делать это и колл-центры, банкоматы и видеокамеры", – отмечает Алексей Толстик, сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin. Если через какое-то время человек передумает, он сможет отозвать запрет на сбор и хранение биометрии. Отказ не повлияет, например, на использование заграничного биометрического паспорта"."Биометрическая аутентификация — это важный шаг вперед, который сделает жизнь людей более комфортной и технологичной", - говорит Алексей Толстик.Цель внедрения системы — повышение доступности услуг, при оказании которых необходимо юридическое подтверждение личности. Теперь все это можно будет сделать из любой точки мира.Ирина Андриевская акцентирует внимание на том, что после удаления биометрии гражданин не сможет получать услуги через ЕБС. По словам эксперта, в каталоге на сайте указано, что граждане могут воспользоваться биометрией для входа на Госуслуги и дополнительной защиты аккаунта на портале, оформить карту болельщика. Клиенты банков могут дистанционно обслуживаться в ряде кредитных организаций. Например, зайти в мобильное приложение и интернет-банк, открыть накопительный счёт, оформить заявку на потребительский кредит. Сервис оплаты "лицом" работает в Московском метрополитене. Принимают ее крупные торговые сети. А Сбербанк предложил новый способ – оплату "улыбкой".СрокиКонкретных сроков, ограничивающих возможность гражданина подать отказ от сбора биометрических данных, нет. По словам экспертов, отозвать согласие на использование биометрии человек вправе в любое время и неограниченное число раз, если сдаст биометрию повторно.Как написать заявление об отказе и как выглядит формаЧтобы оформить заявление на портале "Госуслуги", необходимо в личном кабинете перейти в раздел "Биометрия", где будет виден срок её действия и место регистрации. Затем выбрать данные, которые нужно заблокировать, пометить и нажать "Удалить".Второй способ удалить биометрию – обратиться в МФЦ с паспортом и написать заявление. Менеджер МФЦ предоставит его образец и проконсультирует, как правильно заполнить.Необходимые документы для отказаВ МФЦ нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Иностранец предъявляет документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, а лицо без гражданства - разрешение на временное проживание. Олег Матюнин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы "Матюнины и Партнеры" отмечает, что в форме отказа указывается страховой номер индивидуального лицевого счета, при этом СНИЛС предоставлять заявитель не обязан, т.к. данный документ не назван в постановлении Правительства РФ от 27.03.2023 № 478. Эксперт поясняет, что в заявлении предусмотрен раздел II, который сотрудник МФЦ заполняет в присутствии заявителя: наименование и адрес МФЦ, подпись, ФИО, дату. Эти записи считаются официальным подтверждением принятия отказа. Полученные данные работник МФЦ вносит в информационную систему.Алексей Толстик уточняет, что за несовершеннолетних отказ подают их родители или опекуны, за недееспособных и ограниченно дееспособных — их законные представители. В этом случае потребуется предъявить документы, подтверждающие полномочия."По доверенности такая услуга не предоставляется, заявление должно быть подписано гражданином собственноручно. Из МФЦ в течение одного рабочего дня информация передается оператору ЕБС", – говорит эксперт.Как проверить, есть ли ваши биометрические данные в ЕБС или в банкеПроверить наличие данных в ЕБС можно в личном кабинете на портале "Госуслуги". В профиле в разделе "Биометрия" содержится информация о том, зарегистрированы ли данные конкретного человека, как их оформить или удалить. Если гражданин не сдавал биометрию, он увидит надпись "Биометрия не зарегистрирована"."В банке уточнить наличие биометрических данных можно в службе поддержки или в мобильном приложении. Клиентам Сбербанка нужно войти в "Профиль" – "Распознавание по лицу и голосу". Пользователь, который сдавал биометрию, увидит надпись "Подключено". Отключить ее можно как в программе, так и в офисе банка, предъявив паспорт. В "Тинькофф Банке" о наличии биометрии можно узнать в чате поддержки", – поясняет Алексей Толстик.Как удалить биометрию из Единой биометрической системыЧтобы удалить биометрию и отозвать согласие на обработку персональных данных ранее необходимо было подать заявление в бумажном или электронном виде в адрес оператора системы — ОА "Центр Биометрических Технологий". С 1 января 2024 года запущено единое окно управления всеми согласиями, в том числе связанными с биометрией. Теперь в личном кабинете на сайте “Госуслуги” и мобильном приложении “Госуслуги биометрия” можно увидеть, каким частным организациям пользователь дал разрешение, и отозвать его в режиме онлайн. Также это можно сделать, посетив МФЦ и написав соответствующее заявление.Что такое биометрия и кто имеет право ее собиратьЗаконодательно биометрические данные определены как сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека. С их помощью можно установить его личность.Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных была создана в 2018 году по инициативе Центробанка и Минкомсвязи (сейчас — Минцифры) и начала работать 30 декабря 2021 года. Оператором ГИС ЕБС является АО "Центр биометрических технологий". Система защищена в соответствии с требованиями ФСБ и ФСТЭК России. ч. 4 ст. 19 № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 года.Алексей Толстик отмечает, что ЕБС позволяет идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам и может применяться как для очного, так и для дистанционного распознавания людей. В ЕБС используют только два вида биометрических данных: голос и лицо. Где хранятся биометрические данныеС октября 2023 года биометрия россиян хранится в ЕБС. Чтобы работать с ЕБС и продолжать оказывать услуги клиентам, коммерческие организации должны получить государственную аккредитацию.

https://ria.ru/20230703/biometriya-1881812080.html

https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html

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Алёна Пава

биометрия, россия, москва, общество, госуслуги