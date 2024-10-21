https://ria.ru/20241021/biomeditsina-1979150922.html

Эксперт рассказала о развитии биомедицины

Эксперт рассказала о развитии биомедицины - РИА Новости, 21.10.2024

Эксперт рассказала о развитии биомедицины

Российская биомедицина сделала качественный скачок, который позволяет перейти от привычной терапии к индивидуальным решениям для конкретного пациента, это... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:46

2024-10-21T16:46

2024-10-21T16:48

общество

россия

мария воронцова

петр чумаков

российская академия наук

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская биомедицина сделала качественный скачок, который позволяет перейти от привычной терапии к индивидуальным решениям для конкретного пациента, это подтверждают разработки ведущих российских специалистов, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке Мария Воронцова. "Осуществлен, с моей точки зрения, качественный скачок в биомедицине, который помогает нам отойти от устоявшейся десятилетиями терапии к совершенно новым платформенным решениям, к новым индивидуальным решениям для каждого человека", - сказала к.м.н., ведущий научный сотрудник "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России, член президиума "Российской ассоциации содействия науки" Воронцова журналистам по итогам сессии "Генетические технологии в биомедицине. Настоящее и будущее" Курчатовского геномного форума. Член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов в ходе своего выступления на форуме рассказал про ингаляционный препарат от коронавирусной инфекции "МИР 19", который удалось создать в кратчайшие сроки. Препарат на сегодняшний день прошел все необходимые стадии исследований, в которых была продемонстрирована его эффективность и безопасность, отметил Хаитов. Кроме того, важно, что несмотря на изменчивость коронавируса, "МИР 19" остается эффективным, подчеркнул специалист. Он также рассказал про разработанную инновационную платформу, на основе которой уже создана вакцина от аллергии на пыльцу березы. "На сегодняшний день успешно завершились доклинические исследования, сейчас идет объединенная первая-вторая фаза клинических исследований вакцины", - пояснил Хаитов. В свою очередь, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал о разработке препарата против онкологических заболеваний "Энтеромикс", созданный на основе разных вирусов. Был проведен полный цикл доклинических исследований препарата в Институте радиологии имени Герцена, а в декабре планируется провести уже клинические испытания на ряде больных, в том числе с глиобластомой, опухолью головы и шеи, а также аденокарциномой кишечника, пояснил Чумаков. Директор Института трансляционной медицины, доктор биологических наук Денис Ребриков рассказал о значимости диагностики и профилактики генетических заболеваний. По его словам, если сложить все редкие болезни, то примерно у 1% новорожденных выявляются те или иные "генетические поломки", а в год рождается примерно 15 тысяч детей с такими заболеваниями. При этом препараты для пациентов с редкими заболеваниями получаются крайне дорогими, как например, "Золгенсма", предназначенная для лечения спинальной мышечной дистрофии, или "Элевидис" для лечения миодистрофии Дюшенна, которые стоят миллионы долларов, уточнил Ребриков. "По сути, единственный вариант, который видится на сегодня в мире, и мы тоже считаем, что это правильный подход, это создание препаратов под конкретного пациента", - резюмировал он. Высокая стоимость таких препаратов должна быть не проблемой, а задачей, которую необходимо решать, прокомментировала Воронцова высокую стоимость препаратов. "Есть пути решения, как показывает мировая практика. Уверена, что и мы сможем придумать приемлемые для нас", - сказала она.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мария воронцова, петр чумаков, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)