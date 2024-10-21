https://ria.ru/20241021/bioekonomika-1979190304.html

На Курчатовском геномном форуме обсудили вопросы биоэкономики

На Курчатовском геномном форуме обсудили вопросы биоэкономики - РИА Новости, 21.10.2024

На Курчатовском геномном форуме обсудили вопросы биоэкономики

Вопросы биоэкономики, развитие генетических технологий и их практическое применение обсудили ведущие российские эксперты на Курчатовском геномном форуме. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:51

2024-10-21T19:51

2024-10-21T19:51

общество

россия

андрей фурсенко

михаил мурашко

александр гинцбург

курчатовский институт

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вопросы биоэкономики, развитие генетических технологий и их практическое применение обсудили ведущие российские эксперты на Курчатовском геномном форуме. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на пленарной сессии форума рассказал, что сегодня Россия восстанавливает свое положение в данной области, причем восстанавливает на новой основе. "На одном импортозамещении мы не продержимся. Импортозамещение – это чисто оборонительная политика. За счет обороны выиграть ни одно сражение невозможно, можно оттянуть поражение", - сказал Фурсенко. Он добавил, что в России необходимо создавать конкурирующие научные центры, разветвленную сетевую среду: это стоит дороже, но такой вклад в конечном итоге окупается. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в своем выступлении на форуме рассказал об истории развития генетических технологий и отметил ряд преимуществ России в сфере биоэкономики. "Конкурентное преимущество – доступность огромного количества сырья для биотехнологий. Водные и энергетические ресурсы, что мало у кого есть. Трудовые ресурсы, и что крайне важно – это научно-технический потенциал, который не просто существует, а он уже конгломерирован и собран", - сказал он. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем вступительном слове подчеркнул, что более 50% структуры всего рынка биотехнологий в России занимает здравоохранение, а более половины новых лекарственных препаратов, зарегистрированных в России и в мире — биотехнологические. "Мы уже рутинно занимаемся клеточными технологиями, появились и лекарственные препараты, и производство в наших медицинских центрах", — сказал Мурашко. Заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России, член президиума "Российской ассоциации содействия науки" Мария Воронцова заявила, что российская биомедицина сделала качественный скачок, который позволяет перейти от привычной терапии к индивидуальным решениям для конкретного пациента, это подтверждают разработки ведущих российских специалистов. В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что для развития биотехнологий в России необходимо финансировать научные школы, которые формируют фундаментальные направления. "Я считаю, что руководство страны должно очень внимательно обращать на это внимание. Это является приоритетом во всех направлениях науки", - добавил Гинцбург, уточнив, что для финансирования нужно привлекать, в том числе, рыночные механизмы.

https://ria.ru/20241021/kovalchuk-1979126844.html

https://ria.ru/20241021/murashko-1979130391.html

https://ria.ru/20241021/biobezopasnost-1979138219.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, андрей фурсенко, михаил мурашко, александр гинцбург, курчатовский институт