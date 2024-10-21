https://ria.ru/20241021/biobezopasnost-1979138219.html
Кириллов рассказал об основных направлениях биобезопасности
Кириллов рассказал об основных направлениях биобезопасности - РИА Новости, 21.10.2024
Кириллов рассказал об основных направлениях биобезопасности
Основные направления биологической безопасности государства - это создание собственной приборной базы и развитие искусственного интеллекта, заявил начальник... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:53
2024-10-21T15:53
2024-10-21T15:55
безопасность
россия
игорь кириллов
войска рхбз
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Основные направления биологической безопасности государства - это создание собственной приборной базы и развитие искусственного интеллекта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Основные направления биобезопасности, по мнению министерства обороны, это создание приборной базы, и кто говорит, что приборную базу мы создадим очень быстро, глубоко ошибаются... Это очень тяжело: создать не только приборы, создать базу, к которой эти приборы обращаются... Собственная база данных - это независимость", - сказал Кириллов на сессии "Биоэкономика" на Курчатовском геномном форуме. По его словам, вторым основным направлением биобезопасности государства является развитие искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20241021/biotekhnologii-1979113395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, игорь кириллов, войска рхбз
Безопасность, Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
Кириллов рассказал об основных направлениях биобезопасности
Кириллов назвал развитие ИИ одним из основных направлений биобезопасности
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Основные направления биологической безопасности государства - это создание собственной приборной базы и развитие искусственного интеллекта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Основные направления биобезопасности, по мнению министерства обороны, это создание приборной базы, и кто говорит, что приборную базу мы создадим очень быстро, глубоко ошибаются... Это очень тяжело: создать не только приборы, создать базу, к которой эти приборы обращаются... Собственная база данных - это независимость", - сказал Кириллов на сессии "Биоэкономика" на Курчатовском геномном форуме.
По его словам, вторым основным направлением биобезопасности государства является развитие искусственного интеллекта.