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Билайн ТВ покажет сериал для глухих и слабослышащих детей

Билайн ТВ покажет сериал для глухих и слабослышащих детей - РИА Новости, 21.10.2024

Билайн ТВ покажет сериал для глухих и слабослышащих детей

Билайн ТВ покажет мультсериал “Развлечёба” (6+) с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ (Русский жестовый язык) для глухих и слабослышащих детей, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024

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2024-10-21T11:10

2024-10-21T11:10

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вымпелком

россия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Билайн ТВ покажет мультсериал “Развлечёба” (6+) с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ (Русский жестовый язык) для глухих и слабослышащих детей, сообщает пресс-служба компании.Это детский анимированный персонаж, переводящий познавательный и образовательный контент на РЖЯ. Проект реализуется Национальной Медиа Группой на СТС Kids при поддержке АНО "Я тебя слышу".Анимированный сурдоперевод — это технология переноса профессионального перевода на русский жестовый язык (РЖЯ) в анимированную модель. Первоначально специалист, владеющий РЖЯ, записывается в студии, а затем его жесты переносятся в анимированного персонажа сериала - Артема. Благодаря этому глухие и слабослышащие дети смогут воспринимать видеоматериалы по математике, иностранным языкам, финансовой грамотности, литературе и другим полезным тематикам для подготовки к школе в удобном для них формате, без каких-либо языковых барьеров. Всего у выпусков сериала “Развлечёба” более 100 миллионов просмотров."“Развлечёба” — это проект, который помогает детям учиться в игровой форме. Благодаря увлекательным роликам и интерактивным заданиям наши юные зрители могут легко и весело осваивать школьную программу: теперь это будет доступно и для глухих и слабослышащих детей. Имя Артем было выбрано неслучайно. В 2018 году оно стало самым популярным в России среди новорожденных мальчиков. Сегодня зрители шести лет —это основная аудитория “Развлечёбы”, которая активно готовится к школе", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора СТС, руководителя телеканала СТС Kids Льва Макарова.Работа над сериалом велась не только специалистами в области детского контента, но и педагогов-дефектологов, а также НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети. Аудитория сериала может получить рекомендации от фонда “Я тебя слышу” и поддержать его деятельность, перейдя по QR (КьюАр)-коду, отображаемому в начале каждой серии, говорится в сообщении.Появление адаптивного контента на билайн ТВ и внимание к запросам пользователей с особыми потребностями – важный шаг в клиентской стратегии билайн. Ранее совместно с партнерами оператор разработал целый спектр клиентских решений и технологий, которые призваны повысить качество жизни и включенность в цифровую среду людей с инвалидностью – от доработки интерфейсов сервисов и подачи материала, согласно концепции, “Ясный язык” до разработки курсов по цифровой грамотности, позволяющих пошагово освоить смартфон и компьютер детям с нарушениями зрения и моторики."Повестка инклюзии билайн началась в 2007 году с сотрудничества с сообществами глухих клиентов - наши первые ассистивные решения разрабатывались и внедрялись совместно, с учетом их реальных потребностей и пользовательского опыта. Мы создавали тарифы, вместе адаптировали интерфейс билайн ТВ, чтобы субтитры были контрастными и читаемыми, вместе реализовывали проекты по адаптации музейных и культурных пространств. Возможность смотреть сериал “Развлечёба” с уникальным цифровым сурдопереводчиком - не только новый шаг навстречу нашим клиентам, но и новый тренд в разработке комплексных ассистивных решений в анимационной и кино-отрасли. Уверены, таких решений будет становиться больше, потому что партнерами данного проекта положено очень яркое, продуманное и полезное начало", – цитирует пресс-служба слова руководителя по устойчивому развитию билайн, эксперта по ассистивным цифровым решениям Евгении Чистовой.По словам генерального директора АНО "Я тебя слышу" Аллы Маллабиу, Национальная Медиа Группа сделала огромный шаг в сторону помощи глухим детям — той аудитории, которой необходима визуальная поддержка. Перевод на русский жестовый язык обеспечит глухим детям безбарьерный доступ к развлекательному и образовательному контенту, сделает его понятным, расширит представления о мире и поможет освоить школьную программу."Для глухих детей появился персонаж, который говорит на одном с ними языке, а поддержать слабослышащих детей можно, отсканировав QR-код в начале каждой серии. Все собранные средства будут направлены на программу поддержки семей с глухими и слабослышащими детьми “Мой малыш не слышит. Что делать?”", - отметила Маллабиу, ее слова приводятся в сообщении.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP31MdWefS

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

билайн, вымпелком, россия