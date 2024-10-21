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Беженец: поляки заняли дома уехавших жителей Суджи, а оставшихся повесили - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:15 21.10.2024 (обновлено: 09:58 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/bezhenets-1979053039.html
Беженец: поляки заняли дома уехавших жителей Суджи, а оставшихся повесили
Беженец: поляки заняли дома уехавших жителей Суджи, а оставшихся повесили - РИА Новости, 21.10.2024
Беженец: поляки заняли дома уехавших жителей Суджи, а оставшихся повесили
Польские наемники ВСУ заняли дома уехавших жителей курской Суджи, а тех, кто остался, повесили под мостом, заявил РИА Новости беженец Александр Крамаренко,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:15
2024-10-21T09:58
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
владимир путин
суджа
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КУРСК, 21 окт — РИА Новости. Польские наемники ВСУ заняли дома уехавших жителей курской Суджи, а тех, кто остался, повесили под мостом, заявил РИА Новости беженец Александр Крамаренко, сославшись на очевидцев.По словам собеседника агентства, он выехал с семьей из Суджи в начале августа. Под звуки прилета снарядов, уходя от преследования украинских беспилотников, мужчина вывез из опасной зоны своих близких, а также соседей. Сейчас они живут в одном из курских пунктов временного размещения, в то время как украинские наемники хозяйничают в их домах. Он сообщил, что многие переселенцы из Суджи застали зверства военных ВСУ. &quot;Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 Марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали&quot;, — заявил Крамаренко.В начале октября посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что из-за действий ВСУ в Курской области пострадали более 300 мирных жителей, около 70 погибли, но реальное число, вероятно, сильно больше. В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека, говорилось о 12 погибших и 201 раненом мирном жителе.На прошлой неделе СК России возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые, как установило следствие, в начале октября обстреляли жилые дома и другие объекты социальной инфраструктуры, расположенные в населенном пункте Краснооктябрьское Кореневского района Курской области. В результате погибли не менее двух мирных жителей, были разрушены жилые дома.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241018/volontery-1978642014.html
https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html
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россия
курская область
суджа
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россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, суджа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Суджа
Беженец: поляки заняли дома уехавших жителей Суджи, а оставшихся повесили

Польские наемники ВСУ заняли дома бежавших жителей Суджи, оставшихся повесили

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
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КУРСК, 21 окт — РИА Новости. Польские наемники ВСУ заняли дома уехавших жителей курской Суджи, а тех, кто остался, повесили под мостом, заявил РИА Новости беженец Александр Крамаренко, сославшись на очевидцев.
По словам собеседника агентства, он выехал с семьей из Суджи в начале августа. Под звуки прилета снарядов, уходя от преследования украинских беспилотников, мужчина вывез из опасной зоны своих близких, а также соседей. Сейчас они живут в одном из курских пунктов временного размещения, в то время как украинские наемники хозяйничают в их домах. Он сообщил, что многие переселенцы из Суджи застали зверства военных ВСУ.
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«

"Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 Марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали", — заявил Крамаренко.

В начале октября посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что из-за действий ВСУ в Курской области пострадали более 300 мирных жителей, около 70 погибли, но реальное число, вероятно, сильно больше. В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека, говорилось о 12 погибших и 201 раненом мирном жителе.
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На прошлой неделе СК России возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, которые, как установило следствие, в начале октября обстреляли жилые дома и другие объекты социальной инфраструктуры, расположенные в населенном пункте Краснооктябрьское Кореневского района Курской области. В результате погибли не менее двух мирных жителей, были разрушены жилые дома.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСуджа
 
 
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