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В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек

В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек - РИА Новости, 22.10.2024

В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек

Жертвами израильского удара по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте стали четверо человек, сообщает Центр экстренных ситуаций при... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-21T23:56

2024-10-21T23:56

2024-10-22T00:49

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Жертвами израильского удара по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте стали четверо человек, сообщает Центр экстренных ситуаций при министерства здравоохранения Ливана."Четыре человека погибли, включая ребенка, и 24 ранены в результате авиаудара враждебного Израиля по дому рядом с больницей имени Рафика Харири", - написано в заявлении.

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в мире, израиль, ливан, бейрут, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024