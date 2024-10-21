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В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек - РИА Новости, 22.10.2024
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23:56 21.10.2024 (обновлено: 00:49 22.10.2024)
https://ria.ru/20241021/beyrut-1979219111.html
В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек
В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек - РИА Новости, 22.10.2024
В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек
Жертвами израильского удара по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте стали четверо человек, сообщает Центр экстренных ситуаций при... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-21T23:56
2024-10-22T00:49
в мире
израиль
ливан
бейрут
рафик харири
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Жертвами израильского удара по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте стали четверо человек, сообщает Центр экстренных ситуаций при министерства здравоохранения Ливана."Четыре человека погибли, включая ребенка, и 24 ранены в результате авиаудара враждебного Израиля по дому рядом с больницей имени Рафика Харири", - написано в заявлении.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Бейруте из-за израильского удара по жилому дому погибли 20 человек

Из-за израильского удара по жилому дому в Бейруте погибли 20 человек

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Жертвами израильского удара по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте стали четверо человек, сообщает Центр экстренных ситуаций при министерства здравоохранения Ливана.
"Четыре человека погибли, включая ребенка, и 24 ранены в результате авиаудара враждебного Израиля по дому рядом с больницей имени Рафика Харири", - написано в заявлении.
 
В миреИзраильЛиванБейрутРафик ХаририОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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