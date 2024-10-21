https://ria.ru/20241021/bespilotnik-1979215173.html
В Белгородском районе при падении обломков сбитого дрона загорелись дачи
В Белгородском районе при падении обломков сбитого дрона загорелись дачи - РИА Новости, 21.10.2024
В Белгородском районе при падении обломков сбитого дрона загорелись дачи
Беспилотник сбит над Белгородским районом, пострадавших нет, из-за падения обломков загорелись две дачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:13
2024-10-21T23:13
2024-10-21T23:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Беспилотник сбит над Белгородским районом, пострадавших нет, из-за падения обломков загорелись две дачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в результате падения обломков на территории Ериковского сельского поселения загорелись два дачных дома - двумя пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородском районе при падении обломков сбитого дрона загорелись дачи
Гладков: БПЛА сбит под Белгородом, при падении его обломков загорелись две дачи