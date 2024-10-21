https://ria.ru/20241021/bespilotnik-1979215173.html

В Белгородском районе при падении обломков сбитого дрона загорелись дачи

В Белгородском районе при падении обломков сбитого дрона загорелись дачи - РИА Новости, 21.10.2024

В Белгородском районе при падении обломков сбитого дрона загорелись дачи

Беспилотник сбит над Белгородским районом, пострадавших нет, из-за падения обломков загорелись две дачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:13

2024-10-21T23:13

2024-10-21T23:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Беспилотник сбит над Белгородским районом, пострадавших нет, из-за падения обломков загорелись две дачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в результате падения обломков на территории Ериковского сельского поселения загорелись два дачных дома - двумя пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

белгородский район

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область