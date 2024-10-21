https://ria.ru/20241021/bespilotnik-1979165487.html
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Дежурные средства российской ПВО в понедельник вечером сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:49
2024-10-21T17:49
2024-10-21T17:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в понедельник вечером сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого октября текущего года около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
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