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В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель

В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024

В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на жилой массив "Солнечный" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:28

2024-10-21T16:28

2024-10-21T16:28

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на жилой массив "Солнечный" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 13.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки, а также в 16.00 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241021/balitskiy-1979133269.html

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия