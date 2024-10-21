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В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель
В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.10.2024
В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на жилой массив "Солнечный" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:28
2024-10-21T16:28
2024-10-21T16:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на жилой массив "Солнечный" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 13.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки, а также в 16.00 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241021/balitskiy-1979133269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Горловке при атаке дрона пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мирный житель