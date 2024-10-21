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В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.10.2024
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09:44 21.10.2024 (обновлено: 09:53 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/bespilotnik-1979067022.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.10.2024
В Брянской области сбили беспилотник
Беспилотный летательный объект самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:44
2024-10-21T09:53
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Беспилотный летательный объект самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее Минобороны сообщило, что ночью ПВО сбила четыре БПЛА над Брянской областью.
https://ria.ru/20241020/konflikt-1979036737.html
https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html
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брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник

ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Беспилотный летательный объект самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
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Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью ПВО сбила четыре БПЛА над Брянской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасность
 
 
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