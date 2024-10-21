https://ria.ru/20241021/bespilotnik-1979067022.html

В Брянской области сбили беспилотник

В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.10.2024

В Брянской области сбили беспилотник

Беспилотный летательный объект самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:44

2024-10-21T09:44

2024-10-21T09:53

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

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ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Беспилотный летательный объект самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее Минобороны сообщило, что ночью ПВО сбила четыре БПЛА над Брянской областью.

https://ria.ru/20241020/konflikt-1979036737.html

https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html

брянская область

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Варвара Скокшина

брянская область, безопасность