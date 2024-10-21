https://ria.ru/20241021/bespilotnik-1979067022.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.10.2024
В Брянской области сбили беспилотник
Беспилотный летательный объект самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:44
2024-10-21T09:44
2024-10-21T09:53
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
ТУЛА, 21 окт – РИА Новости. Беспилотный летательный объект самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее Минобороны сообщило, что ночью ПВО сбила четыре БПЛА над Брянской областью.
https://ria.ru/20241020/konflikt-1979036737.html
https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области