В Берлине торжественно открыли неделю русского языка
В Русском доме в Берлине открылась конференция "Неделя русского языка"
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БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. В Русском доме в Берлине началась ежегодная конференция "Неделя русского языка", в которой примут участие представители свыше 20 стран, на торжественном открытии речь произнесли посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и директор культурного центра Павел Извольский, передает корреспондент РИА Новости.
Темой конференции в этом году является преподавание русского языка в цифровую эпоху. До 24 октября включительно в Русском доме будут организованы круглые столы, читаться доклады, проводиться мастер-классы и встречи разговорного клуба для изучающих русский язык. Ожидается приезд 120 участников из России, Германии, Норвегии, Дании, Швеции, Франции, Венгрии, Бельгии, Испании, Италии, Чехии, Польши, Греции, Нидерландов, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Албании, Ирландии, Швейцарии и Великобритании. Дистанционно примут участие любители русского языка из Австрии, Литвы, Болгарии, Хорватии, Эквадора, Киргизии, Узбекистана, Армении, Грузии, Китая и Белоруссии. Первый доклад на конференции был посвящен преподаванию русского языка для европейских астронавтов.
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К присутствующим с приветственным словом обратился посол РФ Сергей Нечаев. "Германия остается центром притяжения и русскоязычной публики, и русскоязычных ученых, и русистов, славистов со всего мира. Мы будем рады и дальше служить русскому языку, славяноведению, страноведению", - сказал он. По словам Нечаева, русский язык продолжает быть великим, богатым и могучим несмотря на политические аспекты.
"Русский язык был и остаётся одним из языков МКС и ООН, языком более 145 миллионов жителей РФ и государств постсоветского пространства, нескольких миллионов человек в Германии, Израиле, США и других странах. Он является одним из ключевых языков, на котором говорят и переписываются в интернете и в повседневной жизни. Это язык межнационального общения, изучение которого было, есть и остаётся важным", - заявил РИА Новости Павел Извольский.
Ранее по случаю 40-летнего юбилея Русского дома в Берлине в культурном центре состоялся праздничный вечер и концерт классической музыки. Русский дом был открыт 18 октября в 1984 году в Восточном Берлине как Дом советской науки и культуры. К задачам РД относится углубление и сохранение культурных и научно-образовательных связей Германии и России.