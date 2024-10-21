Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев отправился на СВО
Осужденный за взятки экс-замгубернатора Белгородской области отправился на СВО
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев в зале заседаний Свердловского районного суда города Белгорода
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев в зале заседаний Свердловского районного суда города Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Приговоренный судом к 5 годам лишения свободы бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По версии следствия, с начала 2020 по январь 2023 года Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля Land Rover Defender и Porsche Panamera стоимостью более 18 миллионов рублей за помощь в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с данной фирмой договоров на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ. В середине августа текущего года суд в Белгороде приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 36 миллионов рублей. Экс-чиновник заявил в последнем слове, что признает свою вину и подписал контракт с Минобороны РФ.
"Апелляционным определением Белгородского областного суда от 16 октября 2024 года на основании ходатайства командира войсковой части производство по уголовному делу в отношении Полежаева приостановлено. Он освобожден из-под стражи на период исполнения контракта с министерством обороны Российской Федерации о военной службе в условиях СВО", - говорится в релизе УФСБ.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 года он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.