https://ria.ru/20241021/belgorod-1979144427.html

Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев отправился на СВО

Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев отправился на СВО - РИА Новости, 21.10.2024

Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев отправился на СВО

Приговоренный судом к 5 годам лишения свободы бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:20

2024-10-21T16:20

2024-10-21T16:20

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Приговоренный судом к 5 годам лишения свободы бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По версии следствия, с начала 2020 по январь 2023 года Полежаев получил от генерального директора одной из компаний два автомобиля Land Rover Defender и Porsche Panamera стоимостью более 18 миллионов рублей за помощь в заключении областным Фондом содействия реформированию ЖКХ с данной фирмой договоров на капремонт домов в Белгороде, приемку и оплату выполненных работ. В середине августа текущего года суд в Белгороде приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 36 миллионов рублей. Экс-чиновник заявил в последнем слове, что признает свою вину и подписал контракт с Минобороны РФ. "Апелляционным определением Белгородского областного суда от 16 октября 2024 года на основании ходатайства командира войсковой части производство по уголовному делу в отношении Полежаева приостановлено. Он освобожден из-под стражи на период исполнения контракта с министерством обороны Российской Федерации о военной службе в условиях СВО", - говорится в релизе УФСБ. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 года он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.

https://ria.ru/20240114/gumenyuk-1921241060.html

https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html

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белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, белгородский областной суд, вооруженные силы украины, porsche panamera