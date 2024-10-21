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При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:04 21.10.2024 (обновлено: 09:20 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/belgorod-1979060981.html
При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина
При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина - РИА Новости, 21.10.2024
При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина
Женщина получила легкие травмы в результате обстрела города Белгорода со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:04
2024-10-21T09:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
шебекино
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Женщина получила легкие травмы в результате обстрела города Белгорода со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее глава области информировал, что в понедельник утром ВСУ обстреляли Белгород, по предварительной информации, горит один жилой дом. "С самого утра ВСУ обстреляли города Белгород и Шебекино, а также село Новая Таволжанка. Ранен один мирный житель. В Белгороде женщине с ссадинами рук бригада СМП оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет продолжено амбулаторно", - написал Гладков. Губернатор отметил, что сообщение о предполагаемом возгорании дома в Белгороде не подтвердилось. От падения фрагментов произошло задымление сухой травы рядом с частными домами. По данным Гладкова, повреждены один многоквартирный дом, 22 частных домов, также забор одного производственного предприятия. Кроме того, посечены два легковых автомобиля и один автобус. "В Белгородском районе в поселке Майский в частном доме посечён фасад, в селе Головино у легкового автомобиля выбито лобовое стекло. В городе Шебекино в одном МКД повреждено остекление, в частном доме пробита крыша. Также появилось сообщение о возгорании частного дома — пожарные расчёты выехали на место", - уточнил руководитель региона.
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
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происшествия, белгород, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина

Гладков: в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Женщина получила легкие травмы в результате обстрела города Белгорода со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава области информировал, что в понедельник утром ВСУ обстреляли Белгород, по предварительной информации, горит один жилой дом.
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Вчера, 07:31
"С самого утра ВСУ обстреляли города Белгород и Шебекино, а также село Новая Таволжанка. Ранен один мирный житель. В Белгороде женщине с ссадинами рук бригада СМП оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет продолжено амбулаторно", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что сообщение о предполагаемом возгорании дома в Белгороде не подтвердилось. От падения фрагментов произошло задымление сухой травы рядом с частными домами. По данным Гладкова, повреждены один многоквартирный дом, 22 частных домов, также забор одного производственного предприятия. Кроме того, посечены два легковых автомобиля и один автобус.
Белгородском районе в поселке Майский в частном доме посечён фасад, в селе Головино у легкового автомобиля выбито лобовое стекло. В городе Шебекино в одном МКД повреждено остекление, в частном доме пробита крыша. Также появилось сообщение о возгорании частного дома — пожарные расчёты выехали на место", - уточнил руководитель региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородШебекиноУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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