https://ria.ru/20241021/belgorod-1979060981.html

При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина

При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина - РИА Новости, 21.10.2024

При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина

Женщина получила легкие травмы в результате обстрела города Белгорода со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:04

2024-10-21T09:04

2024-10-21T09:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

шебекино

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Женщина получила легкие травмы в результате обстрела города Белгорода со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее глава области информировал, что в понедельник утром ВСУ обстреляли Белгород, по предварительной информации, горит один жилой дом. "С самого утра ВСУ обстреляли города Белгород и Шебекино, а также село Новая Таволжанка. Ранен один мирный житель. В Белгороде женщине с ссадинами рук бригада СМП оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет продолжено амбулаторно", - написал Гладков. Губернатор отметил, что сообщение о предполагаемом возгорании дома в Белгороде не подтвердилось. От падения фрагментов произошло задымление сухой травы рядом с частными домами. По данным Гладкова, повреждены один многоквартирный дом, 22 частных домов, также забор одного производственного предприятия. Кроме того, посечены два легковых автомобиля и один автобус. "В Белгородском районе в поселке Майский в частном доме посечён фасад, в селе Головино у легкового автомобиля выбито лобовое стекло. В городе Шебекино в одном МКД повреждено остекление, в частном доме пробита крыша. Также появилось сообщение о возгорании частного дома — пожарные расчёты выехали на место", - уточнил руководитель региона.

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины