При украинском обстреле Белгорода пострадала женщина
Гладков: в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Женщина получила легкие травмы в результате обстрела города Белгорода со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава области информировал, что в понедельник утром ВСУ обстреляли Белгород, по предварительной информации, горит один жилой дом.
"С самого утра ВСУ обстреляли города Белгород и Шебекино, а также село Новая Таволжанка. Ранен один мирный житель. В Белгороде женщине с ссадинами рук бригада СМП оказала необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет продолжено амбулаторно", - написал Гладков.
Губернатор отметил, что сообщение о предполагаемом возгорании дома в Белгороде не подтвердилось. От падения фрагментов произошло задымление сухой травы рядом с частными домами. По данным Гладкова, повреждены один многоквартирный дом, 22 частных домов, также забор одного производственного предприятия. Кроме того, посечены два легковых автомобиля и один автобус.
"В Белгородском районе в поселке Майский в частном доме посечён фасад, в селе Головино у легкового автомобиля выбито лобовое стекло. В городе Шебекино в одном МКД повреждено остекление, в частном доме пробита крыша. Также появилось сообщение о возгорании частного дома — пожарные расчёты выехали на место", - уточнил руководитель региона.