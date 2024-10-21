https://ria.ru/20241021/balashikha-1979217293.html
В подмосковной Балашихе загорелся склад
В подмосковной Балашихе загорелся склад - РИА Новости, 21.10.2024
В подмосковной Балашихе загорелся склад
Спасатели тушат пожар в складском помещении в подмосковной Балашихе на площади 400 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:46
2024-10-21T23:46
2024-10-21T23:46
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в складском помещении в подмосковной Балашихе на площади 400 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Поповка владение 3. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что, по предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации пожара привлекается 30 человек и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20241021/pozhar-1979054619.html
балашиха
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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной Балашихе загорелся склад
В подмосковной Балашихе загорелся склад на площади 400 квадратных метров