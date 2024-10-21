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Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами - РИА Новости, 21.10.2024
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами
Президент США Джо Байден не проводил прямых контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии ноябрьских выборов, однако Вашингтон "четко... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:41
2024-10-21T19:41
2024-10-21T19:41
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден не проводил прямых контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии ноябрьских выборов, однако Вашингтон "четко донес" Москве посыл о недопустимости вмешательства в электоральные процессы, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент Байден не проводил каких-либо прямых контактов с Владимиром Путиным", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом, подчеркнул американский чиновник, США "предельно четко" дали понять России, что не допустят каких-либо попыток вмешательства в избирательный процесс и "гарантировали, что это послание достигло адресата". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, вашингтон (штат), москва, джо байден, владимир путин, джон кирби
В мире, США, Вашингтон (штат), Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Джон Кирби
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами
Белый дом: Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами