Рейтинг@Mail.ru
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/bajden-1979189543.html
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами - РИА Новости, 21.10.2024
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами
Президент США Джо Байден не проводил прямых контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии ноябрьских выборов, однако Вашингтон "четко... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:41
2024-10-21T19:41
в мире
сша
вашингтон (штат)
москва
джо байден
владимир путин
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден не проводил прямых контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии ноябрьских выборов, однако Вашингтон "четко донес" Москве посыл о недопустимости вмешательства в электоральные процессы, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент Байден не проводил каких-либо прямых контактов с Владимиром Путиным", - сказал Кирби в ходе брифинга. При этом, подчеркнул американский чиновник, США "предельно четко" дали понять России, что не допустят каких-либо попыток вмешательства в избирательный процесс и "гарантировали, что это послание достигло адресата". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
сша
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), москва, джо байден, владимир путин, джон кирби
В мире, США, Вашингтон (штат), Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Джон Кирби
Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами

Белый дом: Байден не проводил прямых контактов с Путиным перед выборами

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден не проводил прямых контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии ноябрьских выборов, однако Вашингтон "четко донес" Москве посыл о недопустимости вмешательства в электоральные процессы, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент Байден не проводил каких-либо прямых контактов с Владимиром Путиным", - сказал Кирби в ходе брифинга.
При этом, подчеркнул американский чиновник, США "предельно четко" дали понять России, что не допустят каких-либо попыток вмешательства в избирательный процесс и "гарантировали, что это послание достигло адресата".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
7 сентября, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)МоскваДжо БайденВладимир ПутинДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала