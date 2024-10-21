https://ria.ru/20241021/bagazh-1979073376.html

Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж

Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж - РИА Новости, 21.10.2024

Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж

Минтранс РФ после письма профильной ассоциации совместно с авиакомпаниями рассматривает возможность дать пассажиром право самостоятельно регистрировать и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:01

2024-10-21T10:01

2024-10-21T10:01

россия

роман старовойт

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минтранс РФ после письма профильной ассоциации совместно с авиакомпаниями рассматривает возможность дать пассажиром право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах, сообщили РИА Новости в ведомстве. Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что подобную инициативу на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В нем отмечалось, что авиагавани России прорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи. Это позволит оптимизировать работу аэропортов и сократить очереди на регистрационных стойках. "Минтранс получил данное письмо. В настоящее время оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240428/bagazh-1942958698.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, роман старовойт, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)