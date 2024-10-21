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Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж - РИА Новости, 21.10.2024
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10:01 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/bagazh-1979073376.html
Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж
Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж - РИА Новости, 21.10.2024
Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж
Минтранс РФ после письма профильной ассоциации совместно с авиакомпаниями рассматривает возможность дать пассажиром право самостоятельно регистрировать и... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:01
2024-10-21T10:01
россия
роман старовойт
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минтранс РФ после письма профильной ассоциации совместно с авиакомпаниями рассматривает возможность дать пассажиром право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах, сообщили РИА Новости в ведомстве. Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что подобную инициативу на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В нем отмечалось, что авиагавани России прорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи. Это позволит оптимизировать работу аэропортов и сократить очереди на регистрационных стойках. "Минтранс получил данное письмо. В настоящее время оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы", - отметили в министерстве.
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россия, роман старовойт, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Роман Старовойт, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж

Авиапассажирам могут дать право самостоятельно регистрировать и сдавать багаж

© iStock.com / AzmanLМужчина с багажом и билетом на самолет
Мужчина с багажом и билетом на самолет - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / AzmanL
Мужчина с багажом и билетом на самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минтранс РФ после письма профильной ассоциации совместно с авиакомпаниями рассматривает возможность дать пассажиром право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что подобную инициативу на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В нем отмечалось, что авиагавани России прорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи. Это позволит оптимизировать работу аэропортов и сократить очереди на регистрационных стойках.
"Минтранс получил данное письмо. В настоящее время оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы", - отметили в министерстве.
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РоссияРоман СтаровойтОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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