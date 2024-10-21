Рейтинг@Mail.ru
Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
14:01 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/azrf-1979116151.html
Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб
Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб - РИА Новости, 21.10.2024
Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб
Список действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации от Архангельской области пополнили сразу шесть компаний из Архангельска и Северодвинска,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:01
2024-10-21T14:01
архангельская область
архангельская область
архангельск
северодвинск
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/36/1525663646_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_1bd2d7d4ccd8e466b981a1cd33e2246c.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 21 окт – РИА Новости. Список действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации от Архангельской области пополнили сразу шесть компаний из Архангельска и Северодвинска, которое инвестируют в экономику региона более 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Новые резиденты заключили соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. "Общий объем инвестиций в регион по всем проектам составит более двух миллиардов рублей, будет создано 68 новых рабочих мест", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Направления деятельности новых резидентов самые разные. Это строительство жилых домов в столице Поморья и современного туристического комплекса "Парк семейного досуга", организация пунктов приема вторсырья под брендом "ЭкоБак29" с планами по переработке 500 тонн вторсырья в год, а также создание предприятия по продаже котлов на пеллетном топливе. "Всего в Архангельской области на сегодняшний день зарегистрировано 237 резидентов АЗРФ. Общий объем инвестиций в экономику Архангельской области составит 140,5 миллиарда рублей", - добавил Цыбульский. Как отметили в пресс-службе правительства региона, на региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет – 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет – 0,1%, последующие пять лет – 1,1%. На территории Архангельской области для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
https://ria.ru/20241014/tsybulskiy-1978033653.html
https://ria.ru/20241015/severalmaz-1978204770.html
архангельская область
архангельск
северодвинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/36/1525663646_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_46034a0d6e8c9081a83ea6e5d6dc773f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, архангельск, северодвинск, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Архангельск, Северодвинск, Александр Цыбульский

Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 21 окт – РИА Новости. Список действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации от Архангельской области пополнили сразу шесть компаний из Архангельска и Северодвинска, которое инвестируют в экономику региона более 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Новые резиденты заключили соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. "Общий объем инвестиций в регион по всем проектам составит более двух миллиардов рублей, будет создано 68 новых рабочих мест", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Цыбульский обозначил приоритеты работы комиссии Госсовета по экспорту
14 октября, 20:57
Направления деятельности новых резидентов самые разные. Это строительство жилых домов в столице Поморья и современного туристического комплекса "Парк семейного досуга", организация пунктов приема вторсырья под брендом "ЭкоБак29" с планами по переработке 500 тонн вторсырья в год, а также создание предприятия по продаже котлов на пеллетном топливе.
"Всего в Архангельской области на сегодняшний день зарегистрировано 237 резидентов АЗРФ. Общий объем инвестиций в экономику Архангельской области составит 140,5 миллиарда рублей", - добавил Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, на региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет – 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет – 0,1%, последующие пять лет – 1,1%.
На территории Архангельской области для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%.
Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Севералмаз" намерен развивать добывающие мощности в Архангельской области
15 октября, 17:53
 
Архангельская областьАрхангельская областьАрхангельскСеверодвинскАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала