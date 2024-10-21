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Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб
Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб - РИА Новости, 21.10.2024
Новые резиденты АЗРФ вложат в Архангельскую область свыше 2 млрд руб
Список действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации от Архангельской области пополнили сразу шесть компаний из Архангельска и Северодвинска,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:01
2024-10-21T14:01
2024-10-21T14:01
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архангельск
северодвинск
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 окт – РИА Новости. Список действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации от Архангельской области пополнили сразу шесть компаний из Архангельска и Северодвинска, которое инвестируют в экономику региона более 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Новые резиденты заключили соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. "Общий объем инвестиций в регион по всем проектам составит более двух миллиардов рублей, будет создано 68 новых рабочих мест", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Направления деятельности новых резидентов самые разные. Это строительство жилых домов в столице Поморья и современного туристического комплекса "Парк семейного досуга", организация пунктов приема вторсырья под брендом "ЭкоБак29" с планами по переработке 500 тонн вторсырья в год, а также создание предприятия по продаже котлов на пеллетном топливе. "Всего в Архангельской области на сегодняшний день зарегистрировано 237 резидентов АЗРФ. Общий объем инвестиций в экономику Архангельской области составит 140,5 миллиарда рублей", - добавил Цыбульский. Как отметили в пресс-службе правительства региона, на региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет – 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет – 0,1%, последующие пять лет – 1,1%. На территории Архангельской области для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
https://ria.ru/20241014/tsybulskiy-1978033653.html
https://ria.ru/20241015/severalmaz-1978204770.html
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архангельская область, архангельск, северодвинск, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Архангельск, Северодвинск, Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 21 окт – РИА Новости. Список действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации от Архангельской области пополнили сразу шесть компаний из Архангельска и Северодвинска, которое инвестируют в экономику региона более 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Новые резиденты заключили соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока
и Арктики
. "Общий объем инвестиций в регион по всем проектам составит более двух миллиардов рублей, будет создано 68 новых рабочих мест", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Направления деятельности новых резидентов самые разные. Это строительство жилых домов в столице Поморья и современного туристического комплекса "Парк семейного досуга", организация пунктов приема вторсырья под брендом "ЭкоБак29" с планами по переработке 500 тонн вторсырья в год, а также создание предприятия по продаже котлов на пеллетном топливе.
"Всего в Архангельской области на сегодняшний день зарегистрировано 237 резидентов АЗРФ. Общий объем инвестиций в экономику Архангельской области составит 140,5 миллиарда рублей", - добавил Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, на региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет – 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет – 0,1%, последующие пять лет – 1,1%.
На территории Архангельской области для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%.
Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.