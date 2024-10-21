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Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие - РИА Новости, 21.10.2024
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04:32 21.10.2024 (обновлено: 06:17 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html
Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие
Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие - РИА Новости, 21.10.2024
Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим не может создать ядерное оружие, однако не исключил способности Украины изготовить... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T04:32
2024-10-21T06:17
космос - риа наука
украина
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нато
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим не может создать ядерное оружие, однако не исключил способности Украины изготовить "грязную бомбу" на основе радиоактивных отходов атомных электростанций.&quot;У киевского режима нет возможностей произвести ядерное оружие, так как у Киева никогда не было соответствующих технологий, а опытные ядерные реакторы находятся в нерабочем состоянии. Однако на Украине способны создать &quot;грязную бомбу&quot; - для этого могут использоваться радиоактивные отходы атомных электростанций&quot;, — сказал Азаров газете &quot;Известия&quot;.Он отметил, что после договоренностей о выводе ядерного оружия с территории Украины "были демонтированы все ядерные пусковые установки и носители", при этом документацией Киев никогда не обладал. Однако, по словам Азарова, исследования в ядерной сфере проводились, в нерабочем состоянии существует "опытный реактор", который расположен в Киеве. "По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается... Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые", — добавил Азаров. По его словам, у Киева есть отходы от работы атомных станций, на основе которых могут создаваться снаряды и бомбы, что создаст "радиоактивное заражение". Как отметил украинский экс-премьер, шансы создания "грязной бомбы" большие, в особенности, если американцы — "реальные хозяева Украины". Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выражал мнение, что заявления о возможности создать на Украине ядерное оружие могут делаться с целью шантажа в условиях провала Киева на поле боя. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял, что разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия могут свидетельствовать о том, что киевский режим пытается изготовить "грязную бомбу".
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космос - риа наука, украина, киев, россия, николай азаров (политик), владимир путин, леонид слуцкий (политик), нато, bild, госдума рф
Космос - РИА Наука, Украина, Киев, Россия, Николай Азаров (политик), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Bild, Госдума РФ
Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие

Азаров: Украина не создаст ядерное оружие, но способна сделать "грязную бомбу"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Азаров . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим не может создать ядерное оружие, однако не исключил способности Украины изготовить "грязную бомбу" на основе радиоактивных отходов атомных электростанций.
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"У киевского режима нет возможностей произвести ядерное оружие, так как у Киева никогда не было соответствующих технологий, а опытные ядерные реакторы находятся в нерабочем состоянии. Однако на Украине способны создать "грязную бомбу" - для этого могут использоваться радиоактивные отходы атомных электростанций", — сказал Азаров газете "Известия".

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Он отметил, что после договоренностей о выводе ядерного оружия с территории Украины "были демонтированы все ядерные пусковые установки и носители", при этом документацией Киев никогда не обладал. Однако, по словам Азарова, исследования в ядерной сфере проводились, в нерабочем состоянии существует "опытный реактор", который расположен в Киеве.
"По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается... Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые", — добавил Азаров.
По его словам, у Киева есть отходы от работы атомных станций, на основе которых могут создаваться снаряды и бомбы, что создаст "радиоактивное заражение". Как отметил украинский экс-премьер, шансы создания "грязной бомбы" большие, в особенности, если американцы — "реальные хозяева Украины".
Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
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Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выражал мнение, что заявления о возможности создать на Украине ядерное оружие могут делаться с целью шантажа в условиях провала Киева на поле боя. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял, что разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия могут свидетельствовать о том, что киевский режим пытается изготовить "грязную бомбу".
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