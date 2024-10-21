https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html

Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие

Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие - РИА Новости, 21.10.2024

Азаров оценил способность Украины создать собственное ядерное оружие

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим не может создать ядерное оружие, однако не исключил способности Украины изготовить... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T04:32

2024-10-21T04:32

2024-10-21T06:17

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим не может создать ядерное оружие, однако не исключил способности Украины изготовить "грязную бомбу" на основе радиоактивных отходов атомных электростанций."У киевского режима нет возможностей произвести ядерное оружие, так как у Киева никогда не было соответствующих технологий, а опытные ядерные реакторы находятся в нерабочем состоянии. Однако на Украине способны создать "грязную бомбу" - для этого могут использоваться радиоактивные отходы атомных электростанций", — сказал Азаров газете "Известия".Он отметил, что после договоренностей о выводе ядерного оружия с территории Украины "были демонтированы все ядерные пусковые установки и носители", при этом документацией Киев никогда не обладал. Однако, по словам Азарова, исследования в ядерной сфере проводились, в нерабочем состоянии существует "опытный реактор", который расположен в Киеве. "По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается... Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые", — добавил Азаров. По его словам, у Киева есть отходы от работы атомных станций, на основе которых могут создаваться снаряды и бомбы, что создаст "радиоактивное заражение". Как отметил украинский экс-премьер, шансы создания "грязной бомбы" большие, в особенности, если американцы — "реальные хозяева Украины". Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель. Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выражал мнение, что заявления о возможности создать на Украине ядерное оружие могут делаться с целью шантажа в условиях провала Киева на поле боя. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь заявлял, что разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия могут свидетельствовать о том, что киевский режим пытается изготовить "грязную бомбу".

https://ria.ru/20241021/import-1979049111.html

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космос - риа наука, украина, киев, россия, николай азаров (политик), владимир путин, леонид слуцкий (политик), нато, bild, госдума рф