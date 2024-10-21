https://ria.ru/20241021/avito-1978828272.html

"Авито": более 74% субъектов МСБ выбирают отечественное оборудование

"Авито": более 74% субъектов МСБ выбирают отечественное оборудование - РИА Новости, 21.10.2024

"Авито": более 74% субъектов МСБ выбирают отечественное оборудование

Свыше 74% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) покупают оборудование российского производства, а надежность является одним из основных... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:30

2024-10-21T10:30

2024-10-21T10:30

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Свыше 74% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) покупают оборудование российского производства, а надежность является одним из основных критериев для 50% респондентов, следует из результатов исследования платформы "Авито".В основу исследования легли данные анализа спроса за 2023-2024 года, опроса покупателей платформы, а также интервью с продавцами в разных нишах категории "Оборудование для бизнеса".Эксперты проанализировали ключевые целевые действия покупателей на "Авито". Данные показывают, что наибольший спрос наблюдается в таких категориях оборудования, как: промышленное (24%), торговое (21%), пищевое (15%), для салона красоты (9%), логистика и склад (9%). На новое оборудование на "Авито" приходится 85% от всех объявлений. А темпы роста количества объявлений о новом и подержанном оборудовании составляют 20% в сравнении с 2023 годом.По результатам исследования, при покупке представители МСБ отдают предпочтение оборудованию российского (74%) и китайского (58%) производства. При этом 75% покупателей довольны отечественным оборудованием и выбирают его за хорошие цены (35%), доступность в наличии (13%) и качество (13%).Что касается оборудования китайского производства, то им довольны 79% покупателей, а помимо цены (54%) и качества (16%) его выбирают также из-за отсутствия аналогов (14%).Больше всего покупателей довольны западным оборудованием (85%), а выбирают его из-за качества (28%), подходящих характеристик (18%) и отсутствия аналогов (20%).Кроме того, 90% опрошенных покупают оригинальные запчасти к оборудованию, 69% из всех покупателей приобретают оригинальные подержанные, 65% — оригинальные новые детали. Неоригинальные аналоги покупают 42%, новые аналоги выбирают 36%, а подержанные — 27% из всех покупателей. 6% выбирают аналоги, напечатанные на 3D принтерах. При этом большинство клиентов (27%) покупают запчасти раз в месяц и чаще.Помимо "Авито" запчасти ищут и покупают на тех же онлайн-сервисах, что и само оборудование: на маркетплейсах — 63%, в специализированных онлайн-магазинах — 41%, сайтах производителей или дилеров — 36%."Исследование показало, что большинство представителей бизнеса готовы в том числе переплачивать за качество. При этом 74% респондентов отдают предпочтение оборудованию российского производства. Это говорит о том, что курс на импортозамещение в сочетании с изменившейся за последние годы конъюнктурой рынка дает свои плоды. Все больше отечественных производителей предоставляют конкурентоспособное оборудование в различных сферах, что подтверждается растущим на него спросом", — приводит пресс-служба слова директора бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Ильи Дудковского.В свою очередь, руководитель бизнес-направления "Оборудование" Борис Мирский заявил, что более 65% респондентов выбирают новые оригинальные запчасти для своего оборудования — такой подход позволяет обеспечить совместимость и продлить его ресурс. "Также заметили небольшой перевес в сторону б/у оригинальных запчастей: фактор стоимости в немалой степени продолжает влиять на выбор покупателей. Если первый или второй сценарии не работают, выбор покупателя делается в пользу неоригинальных запчастей, преимущественно новых", — сказал Мирский.По результатам исследования, самым важным критерием при выборе оборудования является его надежность и устойчивость к поломкам (50%), на втором месте ремонтопригодность (42%) и на третьем стоимость (36%). При этом в категории "Промышленное оборудование" важность ремонтопригодности отметили 72% опрошенных. Также при покупке представители малого и среднего бизнеса чаще всего обращают внимание на подробное описание товара (64%), отзывы (58%) и качество фотографий (58%).Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день 48% покупателей готовы переплачивать за качество, а 55% опрошенных стали уделять больше времени и внимания ремонту и обслуживанию техники, чтобы продлить срок службы оборудования.В сравнении с 2021 годом изменился и сам процесс покупки оборудования для бизнеса: 48% респондентов отметили, что им приходится проверять намного больше поставщиков, а 38% заявили, что процесс поиска стал занимать больше времени. При этом 36% представителей бизнеса начали использовать онлайн-площадки для покупки оборудования.В случае возвращения на рынок западного оборудования около 36% покупателей российской или китайской техники вернутся на оборудование от производителей из США и Европы, а 24% останутся привержены российским или китайским производителям.

https://ria.ru/20241017/avito-1978488897.html

https://ria.ru/20241008/oteli-1977017336.html

https://ria.ru/20240815/vakansii-1966167236.html

https://realty.ria.ru/20240925/arenda-1974622640.html

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экономика, сша, европа, авито, россия, малый бизнес