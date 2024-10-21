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В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 21.10.2024 (обновлено: 14:22 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ataka-1979118289.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля - РИА Новости, 21.10.2024
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля
Водитель автомобиля ранен в результате атаки дрона ВСУ в районе села Муром Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:12
2024-10-21T14:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в результате атаки дрона ВСУ в районе села Муром Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить удары по территории нашего региона. Пострадал ещё один мирный житель. В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника попутным транспортом доставили в районную больницу", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что для дальнейшего лечения мужчину переведут в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство полностью сгорело."В селе Графовка Краснояружского района по результатам подомового обхода после обстрела зафиксированы повреждения в 15 частных домах и 3 автомобилях. Также повреждена линия электропередачи, без света временно остаются абоненты сёл Графовка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20241021/gorlovka-1979098734.html
https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля

В районе белгородского села Муром при атаке дрона пострадал водитель автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в результате атаки дрона ВСУ в районе села Муром Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары по территории нашего региона. Пострадал ещё один мирный житель. В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника попутным транспортом доставили в районную больницу", - написал Гладков.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Губернатор уточнил, что для дальнейшего лечения мужчину переведут в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство полностью сгорело.
"В селе Графовка Краснояружского района по результатам подомового обхода после обстрела зафиксированы повреждения в 15 частных домах и 3 автомобилях. Также повреждена линия электропередачи, без света временно остаются абоненты сёл Графовка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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