https://ria.ru/20241021/ataka-1979118289.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля - РИА Новости, 21.10.2024

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель автомобиля

Водитель автомобиля ранен в результате атаки дрона ВСУ в районе села Муром Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:12

2024-10-21T14:12

2024-10-21T14:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в результате атаки дрона ВСУ в районе села Муром Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить удары по территории нашего региона. Пострадал ещё один мирный житель. В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника попутным транспортом доставили в районную больницу", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что для дальнейшего лечения мужчину переведут в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство полностью сгорело."В селе Графовка Краснояружского района по результатам подомового обхода после обстрела зафиксированы повреждения в 15 частных домах и 3 автомобилях. Также повреждена линия электропередачи, без света временно остаются абоненты сёл Графовка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20241021/gorlovka-1979098734.html

https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины