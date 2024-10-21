Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России
Вокалистка Чеченской филармонии Иман Межиева стала народной артисткой России
© Фото : Чеченская государственная филармония имени Аднана ШахбулатоваАртистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Макка Межиева
Артистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Макка Межиева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вокалистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Иман Межиева удостоена звания народной артистки России, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Межиевой Иман Шахидовне – артистке-вокалистке государственного бюджетного учреждения культуры "Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова", - говорится в тексте документа.
Кроме того, начальнику отдела культуры Итум-Калинского района Чеченской Республики Шарпудину Исмаилову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
19 сентября, 13:29