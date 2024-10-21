https://ria.ru/20241021/artistka-1979148325.html

Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России

Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России - РИА Новости, 21.10.2024

Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России

Вокалистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Иман Межиева удостоена звания народной артистки России, соответствующий указ размещен... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:39

2024-10-21T16:39

2024-10-21T16:39

россия

итум-калинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979145574_0:32:517:322_1920x0_80_0_0_c0966768452a5ff705859e6ccaff51c1.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вокалистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Иман Межиева удостоена звания народной артистки России, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. "За вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Межиевой Иман Шахидовне – артистке-вокалистке государственного бюджетного учреждения культуры "Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова", - говорится в тексте документа. Кроме того, начальнику отдела культуры Итум-Калинского района Чеченской Республики Шарпудину Исмаилову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

https://ria.ru/20240919/fedorova-1973628450.html

россия

итум-калинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, итум-калинский район