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Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России - РИА Новости, 21.10.2024
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16:39 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/artistka-1979148325.html
Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России
Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России - РИА Новости, 21.10.2024
Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России
Вокалистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Иман Межиева удостоена звания народной артистки России, соответствующий указ размещен... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:39
2024-10-21T16:39
россия
итум-калинский район
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вокалистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Иман Межиева удостоена звания народной артистки России, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. "За вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Межиевой Иман Шахидовне – артистке-вокалистке государственного бюджетного учреждения культуры "Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова", - говорится в тексте документа. Кроме того, начальнику отдела культуры Итум-Калинского района Чеченской Республики Шарпудину Исмаилову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
https://ria.ru/20240919/fedorova-1973628450.html
россия
итум-калинский район
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россия, итум-калинский район
Россия, Итум-Калинский район
Вокалистка Межиева получила звание народной артистки России

Вокалистка Чеченской филармонии Иман Межиева стала народной артисткой России

© Фото : Чеченская государственная филармония имени Аднана ШахбулатоваАртистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Макка Межиева
Артистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Макка Межиева - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова
Артистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Макка Межиева . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вокалистка Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Иман Межиева удостоена звания народной артистки России, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Межиевой Иман Шахидовне – артистке-вокалистке государственного бюджетного учреждения культуры "Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова", - говорится в тексте документа.
Кроме того, начальнику отдела культуры Итум-Калинского района Чеченской Республики Шарпудину Исмаилову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
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РоссияИтум-Калинский район
 
 
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