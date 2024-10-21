https://ria.ru/20241021/argentina-1979216430.html

В Аргентине ликвидировали налоговую службу

В Аргентине ликвидировали налоговую службу - РИА Новости, 21.10.2024

В Аргентине ликвидировали налоговую службу

Аргентина ликвидировала налоговую службу, создав новое агентство, под сокращения попадут свыше 3 тысяч человек, сообщила пресс-служба президента. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:27

2024-10-21T23:27

2024-10-21T23:27

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Аргентина ликвидировала налоговую службу, создав новое агентство, под сокращения попадут свыше 3 тысяч человек, сообщила пресс-служба президента. "В рамках сокращения (участия) государства в (экономике) и упразднения неэффективных структур будет распущена федеральная налоговая служба. Будет создано агентство по вопросам взимания налогов и таможенному контролю с более простой и эффективной структурой и с меньшим количеством денежных и бюрократических затрат", - говорится в сообщении. Предполагается, что создание новой структуры позволит повысить профессиональный уровень сотрудников и поможет бороться с коррупцией. Власти сократят 15% персонала налоговой службы, а именно 3155 человек, а также зарплаты руководящего состава. Так, если сейчас глава налоговой службы зарабатывает 32 миллиона песо в месяц (около 32 тысяч долларов), то теперь его зарплата будет на уровне министров - 4 миллиона песо (примерно 4 тысячи долларов). Существенному сокращению подвергнется и зарплата руководителей подразделений. Пресс-служба отметила, что новое агентство возглавит действующая глава налоговой службы Флоренсия Мисраи.

https://ria.ru/20241004/folklendy-1976322155.html

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в мире, аргентина