https://ria.ru/20241021/argentina-1979216430.html
В Аргентине ликвидировали налоговую службу
В Аргентине ликвидировали налоговую службу - РИА Новости, 21.10.2024
В Аргентине ликвидировали налоговую службу
Аргентина ликвидировала налоговую службу, создав новое агентство, под сокращения попадут свыше 3 тысяч человек, сообщила пресс-служба президента. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T23:27
2024-10-21T23:27
2024-10-21T23:27
в мире
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43656/41/436564112_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_b1a1d85799befc1b8da167d7f8c1a8da.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Аргентина ликвидировала налоговую службу, создав новое агентство, под сокращения попадут свыше 3 тысяч человек, сообщила пресс-служба президента. "В рамках сокращения (участия) государства в (экономике) и упразднения неэффективных структур будет распущена федеральная налоговая служба. Будет создано агентство по вопросам взимания налогов и таможенному контролю с более простой и эффективной структурой и с меньшим количеством денежных и бюрократических затрат", - говорится в сообщении. Предполагается, что создание новой структуры позволит повысить профессиональный уровень сотрудников и поможет бороться с коррупцией. Власти сократят 15% персонала налоговой службы, а именно 3155 человек, а также зарплаты руководящего состава. Так, если сейчас глава налоговой службы зарабатывает 32 миллиона песо в месяц (около 32 тысяч долларов), то теперь его зарплата будет на уровне министров - 4 миллиона песо (примерно 4 тысячи долларов). Существенному сокращению подвергнется и зарплата руководителей подразделений. Пресс-служба отметила, что новое агентство возглавит действующая глава налоговой службы Флоренсия Мисраи.
https://ria.ru/20241004/folklendy-1976322155.html
https://ria.ru/20240310/zarplata-1932192782.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43656/41/436564112_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_76bad2a634a1736555b0cbc831be39ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
В Аргентине ликвидировали налоговую службу
В Аргентине ликвидировали налоговую службу, создав новое агентство
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Аргентина ликвидировала налоговую службу, создав новое агентство, под сокращения попадут свыше 3 тысяч человек, сообщила пресс-служба президента.
"В рамках сокращения (участия) государства в (экономике) и упразднения неэффективных структур будет распущена федеральная налоговая служба. Будет создано агентство по вопросам взимания налогов и таможенному контролю с более простой и эффективной структурой и с меньшим количеством денежных и бюрократических затрат", - говорится в сообщении.
Предполагается, что создание новой структуры позволит повысить профессиональный уровень сотрудников и поможет бороться с коррупцией.
Власти сократят 15% персонала налоговой службы, а именно 3155 человек, а также зарплаты руководящего состава. Так, если сейчас глава налоговой службы зарабатывает 32 миллиона песо в месяц (около 32 тысяч долларов), то теперь его зарплата будет на уровне министров - 4 миллиона песо (примерно 4 тысячи долларов). Существенному сокращению подвергнется и зарплата руководителей подразделений.
Пресс-служба отметила, что новое агентство возглавит действующая глава налоговой службы Флоренсия Мисраи.