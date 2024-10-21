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"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия - РИА Новости, 21.10.2024
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07:33 21.10.2024 (обновлено: 11:56 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/antibiotiki-1979055840.html
"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия
"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия - РИА Новости, 21.10.2024
"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия
Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, пишет таблоид Bild. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T07:33
2024-10-21T11:56
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антибиотики
медицина
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, пишет таблоид Bild."Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина", — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.Издание привело две основные причины снижения эффективности антибиотиков в современном мире: возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний."Обычно они вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств &lt;…&gt; антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости", — отмечается в материале.Согласно недавнему исследованию, отмечают авторы статьти, к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сейчас в одном лишь Европейском Союзе ежегодно погибают 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.Отмечается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование соответствующих исследований тоже способствует усугублению кризиса, так как, согласно статье, с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков.
https://ria.ru/20241007/laureaty-1976780652.html
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bild, антибиотики, медицина
Bild, антибиотики, Медицина
"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия

Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает

© Фото : FreepikЛекарственные препараты и стетоскоп
Лекарственные препараты и стетоскоп - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Freepik
Лекарственные препараты и стетоскоп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, пишет таблоид Bild.
«
"Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина", — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.
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Издание привело две основные причины снижения эффективности антибиотиков в современном мире: возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний.
"Обычно они вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств <…> антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости", — отмечается в материале.
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Согласно недавнему исследованию, отмечают авторы статьти, к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сейчас в одном лишь Европейском Союзе ежегодно погибают 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.
Отмечается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование соответствующих исследований тоже способствует усугублению кризиса, так как, согласно статье, с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков.
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