https://ria.ru/20241021/antibiotiki-1979055840.html

"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия

"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия - РИА Новости, 21.10.2024

"Их число растет": названа самая большая угроза десятилетия

Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, пишет таблоид Bild. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T07:33

2024-10-21T07:33

2024-10-21T11:56

bild

антибиотики

медицина

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, пишет таблоид Bild."Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина", — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.Издание привело две основные причины снижения эффективности антибиотиков в современном мире: возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний."Обычно они вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств <…> антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости", — отмечается в материале.Согласно недавнему исследованию, отмечают авторы статьти, к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сейчас в одном лишь Европейском Союзе ежегодно погибают 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.Отмечается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование соответствующих исследований тоже способствует усугублению кризиса, так как, согласно статье, с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков.

https://ria.ru/20241007/laureaty-1976780652.html

https://ria.ru/20241008/klyukva-1602844768.html

https://radiosputnik.ru/20231121/alkogol-1910893929.html

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bild, антибиотики, медицина