https://ria.ru/20241021/antalja-1979134959.html

Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию

Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию - РИА Новости, 21.10.2024

Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию

Оставившая новорожденную девочку в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурназкина заявила турецкому адвокату, что хочет вернуться в РФ с ребенком, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:36

2024-10-21T15:36

2024-10-21T15:36

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СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Оставившая новорожденную девочку в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурназкина заявила турецкому адвокату, что хочет вернуться в РФ с ребенком, сообщает газета Milliyet. Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Агентство DHA ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности. Турецкий адвокат Айшегюль Полат сообщила газете, что встретилась с Бурназкиной и ее матерью в тюрьме. Женщины арестованы по обвинению в покушении на убийство. Полат отметила, что Бурназкина до самого момента родов не осознавала, что беременна. "В науке известны такие случаи, они известны как "скрытая беременность", когда женщина до 4-5 месяца не подозревает, что беременна... Моя клиентка - молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло. Вообще, за 4-5 дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у нее нарушения пищеварения. Ей оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. Так что беременность никто не обнаружил", - заявила Полат. По ее словам, россиянка родила ребенка в туалете и ушла оттуда, так как "была в шоке и не понимала, что произошло". Полат отмечает, что Бурназкина якобы не сообщила матери о случившемся, так как боялась за ее состояние - у нее проблемы с сердцем. "Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят - поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка", - отметила адвокат. Газета также опубликовала видеозаписи с камер наблюдения в аэропорту, на которых запечатлено, как Бурназкина направляется в туалет, затем выходит оттуда и с матерью в спешке идет на паспортный контроль. После этого их задерживают. Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html

https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, анталья (провинция), турция, анна кузнецова, мария львова-белова, госдума рф