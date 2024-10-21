Рейтинг@Mail.ru
Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/antalja-1979134959.html
Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию
Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию - РИА Новости, 21.10.2024
Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию
Оставившая новорожденную девочку в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурназкина заявила турецкому адвокату, что хочет вернуться в РФ с ребенком, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:36
2024-10-21T15:36
в мире
россия
анталья (провинция)
турция
анна кузнецова
мария львова-белова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889965634_0:148:2808:1728_1920x0_80_0_0_23771b423ee304c5af37327de78db591.jpg
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Оставившая новорожденную девочку в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурназкина заявила турецкому адвокату, что хочет вернуться в РФ с ребенком, сообщает газета Milliyet. Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Агентство DHA ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности. Турецкий адвокат Айшегюль Полат сообщила газете, что встретилась с Бурназкиной и ее матерью в тюрьме. Женщины арестованы по обвинению в покушении на убийство. Полат отметила, что Бурназкина до самого момента родов не осознавала, что беременна. "В науке известны такие случаи, они известны как "скрытая беременность", когда женщина до 4-5 месяца не подозревает, что беременна... Моя клиентка - молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло. Вообще, за 4-5 дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у нее нарушения пищеварения. Ей оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. Так что беременность никто не обнаружил", - заявила Полат. По ее словам, россиянка родила ребенка в туалете и ушла оттуда, так как "была в шоке и не понимала, что произошло". Полат отмечает, что Бурназкина якобы не сообщила матери о случившемся, так как боялась за ее состояние - у нее проблемы с сердцем. "Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят - поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка", - отметила адвокат. Газета также опубликовала видеозаписи с камер наблюдения в аэропорту, на которых запечатлено, как Бурназкина направляется в туалет, затем выходит оттуда и с матерью в спешке идет на паспортный контроль. После этого их задерживают. Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html
https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html
https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889965634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4875d8b1a8ebad67f351faa42640a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, анталья (провинция), турция, анна кузнецова, мария львова-белова, госдума рф
В мире, Россия, Анталья (провинция), Турция, Анна Кузнецова, Мария Львова-Белова, Госдума РФ
Женщина, бросившая дочь в Анталье, хочет вернуться с ней в Россию

Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Антальи, хочет вернуться с ней на родину

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Оставившая новорожденную девочку в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурназкина заявила турецкому адвокату, что хочет вернуться в РФ с ребенком, сообщает газета Milliyet.
Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Агентство DHA ранее сообщало, что мать ребенка Екатерина Бурназкина заявила на допросе в полиции, что якобы не знала о своей беременности.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Бросившая младенца в туалете в Анталье россиянка высказалась о произошедшем
15 октября, 21:36
Турецкий адвокат Айшегюль Полат сообщила газете, что встретилась с Бурназкиной и ее матерью в тюрьме. Женщины арестованы по обвинению в покушении на убийство. Полат отметила, что Бурназкина до самого момента родов не осознавала, что беременна.
"В науке известны такие случаи, они известны как "скрытая беременность", когда женщина до 4-5 месяца не подозревает, что беременна... Моя клиентка - молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло. Вообще, за 4-5 дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у нее нарушения пищеварения. Ей оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. Так что беременность никто не обнаружил", - заявила Полат.
По ее словам, россиянка родила ребенка в туалете и ушла оттуда, так как "была в шоке и не понимала, что произошло".
Полат отмечает, что Бурназкина якобы не сообщила матери о случившемся, так как боялась за ее состояние - у нее проблемы с сердцем.
Аэропорт Антальи - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство
18 октября, 11:45
"Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят - поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка", - отметила адвокат.
Газета также опубликовала видеозаписи с камер наблюдения в аэропорту, на которых запечатлено, как Бурназкина направляется в туалет, затем выходит оттуда и с матерью в спешке идет на паспортный контроль. После этого их задерживают.
Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его без еды и воды
20 октября, 14:14
 
В миреРоссияАнталья (провинция)ТурцияАнна КузнецоваМария Львова-БеловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала