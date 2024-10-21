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Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны
Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 21.10.2024
Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны
Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны РФ, сообщил... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:41
2024-10-21T06:41
2024-10-21T06:41
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт - РИА Новости. Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко. Ряд СМИ со ссылкой на источники в воскресенье сообщили, что Пушкарев отправляется на СВО. "Могу лишь сообщить, что мой доверитель подписал контракт с Минобороны. Остальное - без комментариев", - сказал Омельченко. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.
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происшествия, владивосток, россия, москва, игорь пушкарев, московский городской суд
Происшествия, Владивосток, Россия, Москва, Игорь Пушкарев, Московский городской суд
Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны
Адвокат: осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны