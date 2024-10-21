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Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 21.10.2024
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06:41 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/advokat-1979054179.html
Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны
Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны - РИА Новости, 21.10.2024
Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны
Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны РФ, сообщил... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T06:41
2024-10-21T06:41
происшествия
владивосток
россия
москва
игорь пушкарев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт - РИА Новости. Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко. Ряд СМИ со ссылкой на источники в воскресенье сообщили, что Пушкарев отправляется на СВО. "Могу лишь сообщить, что мой доверитель подписал контракт с Минобороны. Остальное - без комментариев", - сказал Омельченко. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20241021/minoborony-1979050878.html
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происшествия, владивосток, россия, москва, игорь пушкарев, московский городской суд
Происшествия, Владивосток, Россия, Москва, Игорь Пушкарев, Московский городской суд
Осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны

Адвокат: осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт - РИА Новости. Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко.
Ряд СМИ со ссылкой на источники в воскресенье сообщили, что Пушкарев отправляется на СВО.
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"Могу лишь сообщить, что мой доверитель подписал контракт с Минобороны. Остальное - без комментариев", - сказал Омельченко.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.
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