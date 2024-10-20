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Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси - РИА Новости, 20.10.2024
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20:50 20.10.2024 (обновлено: 21:22 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/zurabishvili-1979026107.html
Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси
Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси - РИА Новости, 20.10.2024
Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:50
2024-10-20T21:22
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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Выборы пройдут на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента. В центре Тбилиси за неделю до парламентских выборов проходит масштабная акция оппозиционно настроенного населения под лозунгом "Грузия выбирает Евросоюз". "Я хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам и американцам и сказать им, что когда мы войдем в Европу, мы будем таким партнером и союзником, который вам даже не снился", - заявила Зурабишвили во время выступления. Президент Грузии также обратилась к баллотирующейся на второй срок президентом Молдавии Майе Санду и выразила надежду на ее победу. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"Согласно конституции Грузии, президент страны должен быть беспартийным. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно обвинял Зурабишвили в нарушении конституции на основании того, что она выражает свою поддержку оппозиционным партиям. Кроме того, президент ранее инициировала "Грузинскую хартию", которую подписали большинство оппозиционных партий. В документе отмечается, что все подписавшие его политические партии, которые получат мандат по итогам выборов, обязуются выполнить условия этой хартии до конца первой весенней сессии. Среди условий - проведение досрочных парламентских выборов в 2025 году, отмена всех законов, "которые вредят европейскому будущему", а также проведение судебной реформы и реформы МВД.
https://ria.ru/20241015/peskov-1978105158.html
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в мире, грузия, молдавия, тбилиси, саломе зурабишвили, майя санду
В мире, Грузия, Молдавия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Майя Санду
Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Выборы пройдут на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента.
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В центре Тбилиси за неделю до парламентских выборов проходит масштабная акция оппозиционно настроенного населения под лозунгом "Грузия выбирает Евросоюз". "Я хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам и американцам и сказать им, что когда мы войдем в Европу, мы будем таким партнером и союзником, который вам даже не снился", - заявила Зурабишвили во время выступления.
Президент Грузии также обратилась к баллотирующейся на второй срок президентом Молдавии Майе Санду и выразила надежду на ее победу.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"
Согласно конституции Грузии, президент страны должен быть беспартийным. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно обвинял Зурабишвили в нарушении конституции на основании того, что она выражает свою поддержку оппозиционным партиям. Кроме того, президент ранее инициировала "Грузинскую хартию", которую подписали большинство оппозиционных партий. В документе отмечается, что все подписавшие его политические партии, которые получат мандат по итогам выборов, обязуются выполнить условия этой хартии до конца первой весенней сессии. Среди условий - проведение досрочных парламентских выборов в 2025 году, отмена всех законов, "которые вредят европейскому будущему", а также проведение судебной реформы и реформы МВД.
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