Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Выборы пройдут на фоне противостояния правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, парламента и президента.
В центре Тбилиси за неделю до парламентских выборов проходит масштабная акция оппозиционно настроенного населения под лозунгом "Грузия выбирает Евросоюз". "Я хочу обратиться к нашим партнерам, европейцам и американцам и сказать им, что когда мы войдем в Европу, мы будем таким партнером и союзником, который вам даже не снился", - заявила Зурабишвили во время выступления.
Президент Грузии также обратилась к баллотирующейся на второй срок президентом Молдавии Майе Санду и выразила надежду на ее победу.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"
Согласно конституции Грузии, президент страны должен быть беспартийным. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе неоднократно обвинял Зурабишвили в нарушении конституции на основании того, что она выражает свою поддержку оппозиционным партиям. Кроме того, президент ранее инициировала "Грузинскую хартию", которую подписали большинство оппозиционных партий. В документе отмечается, что все подписавшие его политические партии, которые получат мандат по итогам выборов, обязуются выполнить условия этой хартии до конца первой весенней сессии. Среди условий - проведение досрочных парламентских выборов в 2025 году, отмена всех законов, "которые вредят европейскому будущему", а также проведение судебной реформы и реформы МВД.