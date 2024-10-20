https://ria.ru/20241020/zhurnalist-1978956197.html

Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ

Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024

Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ

Депрессивное настроение среди военнослужащих Вооруженных сил Украины стало хуже, заявил побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал в статье для Onet. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:40

2024-10-20T09:40

2024-10-20T09:40

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депрессивное настроение среди военнослужащих Вооруженных сил Украины стало хуже, заявил побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал в статье для Onet."Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее. Ранее последний раз в Донбассе я был в феврале этого года. Тогда настроение было не самым лучшим, но сейчас депрессивный настрой среди украинских солдат стал еще хуже", — признал корреспондент.Он также добавил, что украинские военные теперь говорят не о том, защитят ли они занятые позиции, а лишь о том, когда они их потеряют.Ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.

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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, политика