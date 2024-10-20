https://ria.ru/20241020/zhurnalist-1978956197.html
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ
Депрессивное настроение среди военнослужащих Вооруженных сил Украины стало хуже, заявил побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал в статье для Onet. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:40
2024-10-20T09:40
2024-10-20T09:40
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депрессивное настроение среди военнослужащих Вооруженных сил Украины стало хуже, заявил побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал в статье для Onet."Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее. Ранее последний раз в Донбассе я был в феврале этого года. Тогда настроение было не самым лучшим, но сейчас депрессивный настрой среди украинских солдат стал еще хуже", — признал корреспондент.Он также добавил, что украинские военные теперь говорят не о том, защитят ли они занятые позиции, а лишь о том, когда они их потеряют.Ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
https://ria.ru/20241020/dotkom-1978951365.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edc432b53eb53670193b91decfe1385a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Политика
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ
Польский журналист Вирвал: депрессивное настроение среди солдат ВСУ стало хуже