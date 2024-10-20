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Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
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09:40 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/zhurnalist-1978956197.html
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ
Депрессивное настроение среди военнослужащих Вооруженных сил Украины стало хуже, заявил побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал в статье для Onet. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:40
2024-10-20T09:40
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депрессивное настроение среди военнослужащих Вооруженных сил Украины стало хуже, заявил побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал в статье для Onet."Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее. Ранее последний раз в Донбассе я был в феврале этого года. Тогда настроение было не самым лучшим, но сейчас депрессивный настрой среди украинских солдат стал еще хуже", — признал корреспондент.Он также добавил, что украинские военные теперь говорят не о том, защитят ли они занятые позиции, а лишь о том, когда они их потеряют.Ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Политика
Побывавший на Украине польский журналист рассказал, что произошло в ВСУ

Польский журналист Вирвал: депрессивное настроение среди солдат ВСУ стало хуже

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Депрессивное настроение среди военнослужащих Вооруженных сил Украины стало хуже, заявил побывавший в стране польский журналист Марцин Вирвал в статье для Onet.
«
"Я разговаривал там с солдатами, которые воюют в разных уголках Донбасса. Если бы мне пришлось описывать их настроение, то оно довольно удручающее. Ранее последний раз в Донбассе я был в феврале этого года. Тогда настроение было не самым лучшим, но сейчас депрессивный настрой среди украинских солдат стал еще хуже", — признал корреспондент.
Он также добавил, что украинские военные теперь говорят не о том, защитят ли они занятые позиции, а лишь о том, когда они их потеряют.
Ранее газета Financial Times, украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают позиции, как только попадают под обстрел.
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