https://ria.ru/20241020/zhku-1978967365.html

На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей

На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.10.2024

На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей

Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:33

2024-10-20T11:33

2024-10-20T11:33

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает пресс-служба кабмина. "Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, уточнили в правительстве.

https://ria.ru/20241020/sela-1978965792.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, экономика