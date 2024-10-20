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На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.10.2024
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11:33 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/zhku-1978967365.html
На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей
На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.10.2024
На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей
Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:33
2024-10-20T11:33
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает пресс-служба кабмина. "Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, уточнили в правительстве.
https://ria.ru/20241020/sela-1978965792.html
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
На помощь в оплате ЖКУ льготникам направят 12,4 миллиарда рублей

Регионы получат 12,4 миллиарда рублей на соцподдержку льготникам по оплате ЖКУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает пресс-служба кабмина.
"Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, уточнили в правительстве.
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