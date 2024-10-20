https://ria.ru/20241020/zelenskiy-1978965942.html

Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы"

Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы" - РИА Новости, 20.10.2024

Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский просчитался со своим "планом победы", пытаясь вместо Украины втянуть Запад в войну... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:09

2024-10-20T11:09

2024-10-20T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский просчитался со своим "планом победы", пытаясь вместо Украины втянуть Запад в войну с Россией. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался. Америка и Британия с радостью приветствуют гибель граждан Украины, но совсем не хотят, чтобы гибли их граждане", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, недопущение расширения НАТО на территорию Украины — одна из важнейших задач СВО. "Россия не допустит вступления остатков Украины в НАТО", - уверен Сальдо.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, нато