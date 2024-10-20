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Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы" - РИА Новости, 20.10.2024
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11:09 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/zelenskiy-1978965942.html
Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы"
Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы" - РИА Новости, 20.10.2024
Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский просчитался со своим "планом победы", пытаясь вместо Украины втянуть Запад в войну... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:09
2024-10-20T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский просчитался со своим "планом победы", пытаясь вместо Украины втянуть Запад в войну с Россией. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался. Америка и Британия с радостью приветствуют гибель граждан Украины, но совсем не хотят, чтобы гибли их граждане", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, недопущение расширения НАТО на территорию Украины — одна из важнейших задач СВО. "Россия не допустит вступления остатков Украины в НАТО", - уверен Сальдо.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир сальдо, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, НАТО
Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы"

Сальдо: Зеленский просчитался с "планом победы", пытаясь втянуть Запад в войну

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский просчитался со своим "планом победы", пытаясь вместо Украины втянуть Запад в войну с Россией.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского
Вчера, 10:49
"Этот так называемый план на самом деле шантаж Запада с целью заставить его вступить в войну с Россией вместо Украины. Здесь Зеленский просчитался. Америка и Британия с радостью приветствуют гибель граждан Украины, но совсем не хотят, чтобы гибли их граждане", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, недопущение расширения НАТО на территорию Украины — одна из важнейших задач СВО.
"Россия не допустит вступления остатков Украины в НАТО", - уверен Сальдо.
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Вчера, 08:40
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоНАТО
 
 
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