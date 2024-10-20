https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1979003401.html

Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области - РИА Новости, 20.10.2024

Украинский беспилотник атаковал здание администрации в Запорожской области

Украинский дрон атаковал здание администрации Васильевского района в Запорожской области, сообщил заместитель главы региона Антон Тицкий. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:53

2024-10-20T17:53

2024-10-20T18:03

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Украинский дрон атаковал здание администрации Васильевского района в Запорожской области, сообщил заместитель главы региона Антон Тицкий. "Сегодня в 16:32 украинская сторона сбросила боеприпас с беспилотника возле здания администрации Васильевского района. Повреждено остекление здания", — написал он в Telegram-канале.По словам Тицкого, информация о пострадавших не поступала. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241020/artilleriya-1979001285.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город)