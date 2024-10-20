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На подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 20.10.2024
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07:55 20.10.2024 (обновлено: 08:37 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/zaporozhe-1978948990.html
На подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
На подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 20.10.2024
На подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:55
2024-10-20T08:37
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Объекты инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров. По его словам, в регионе за минувшие сутки прогремели 274 взрыва. В результате повреждены объекты инфраструктуры, при этом чиновник не уточнил, какие именно.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
На подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожья

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте удара
Украинские пожарные на месте удара - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте удара. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Объекты инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
По его словам, в регионе за минувшие сутки прогремели 274 взрыва. В результате повреждены объекты инфраструктуры, при этом чиновник не уточнил, какие именно.

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.

Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреЗапорожская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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