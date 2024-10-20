На подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожья
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте удара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Объекты инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
По его словам, в регионе за минувшие сутки прогремели 274 взрыва. В результате повреждены объекты инфраструктуры, при этом чиновник не уточнил, какие именно.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.
Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.